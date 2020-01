Mircea Lucescu, despre oferta echipei Santos: "Ar fi fost frumos, dar era prea departe"

Lucescu, în vârstă de 74 de ani, a menţionat că a fost şi în vizorul grupării elveţiene FC Sion.





Întrebat dacă putea merge la Santos, Lucescu a răspuns: "Eram pe listă, am fost contactat de un agent. Ar fi fost frumos, dar era prea departe. Îi urez mult succes lui Santos, care are o istorie incredibilă. M-a contactat şi preşedintele lui Sion, o propunere foarte frumoasă. Prefer însă să aştept, vreau să revin cu entuziasmul dintotdeauna. Deocamdată aştept."





Tehnicianul român a comentat venirea atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic la AC Milan: "Sunt convins că Ibra o va ajuta mult pe Milan, care avea nevoie de un element puternic în vestiar. Va veni cu dorinţa sa de victorie."





Lucescu s-a referit la faptul că Antonio Conte, tehnicianul lui Inter Milano, aşteaptă întăriri în mercato de iarnă. "Antrenorii care vor să câştige fac cluburile să cheltuiască mult. Este nevoie să cheltuieşti, să cumperi. Nu poţi doar să antrenezi fără valori." Lucescu o vede favorită la câştigarea campionatului.





Despre Juventus, care are din vară un nou antrenor, el a spus: "Nu a fost uşor pentru Sarri să aducă schimbări, dar trebuia s-o facă şi astfel Juve a încetinit puţin."





Românul a avut câteva cuvinte despre AS Roma, cu un nou antrenor din acest sezon, Paulo Fonseca. "Joacă bine. Ar fi meritat să aibă câteva puncte în plus. Fonseca a învăţat imediat fotbalul italian din orice punct de vedere. Bravo că s-a adaptat şi că a învăţat italiana, merită complimente. Are o echipă tânără cu jucători importanţi", a spus Lucescu despre cel care a fost înlocuitorul său la gruparea ucraineană Şahtior Doneţk.





Despre Gennaro Gattuso, instalat recent pe banca tehnică a lui Napoli, Lucescu a estimat că acesta este "un antrenor bun", care a avut "o experienţă bună" la AC Milan. Românul a subliniat că Napoli este "un loc dificil", unde "suporterii nu aşteaptă".