FOTO Statuia lui Zlatan Ibrahimovic din Malmo a fost doborâtă

Statuia lui Zlatan Ibrahimovic, construită în orașul său natal, Malmo, a fost distrusă complet. După mai multe episoade în care a fost vandalizată, statuia din bronz a fost doborâtă la pământ, scrie Mediafax.





Fanii echipei Malmo îl consideră pe actualul atacant al grupării AC Milan un trădător, după ce a decis să fie acționar al echipei Hammarby, din Suedia.



Ultima acțiune a suporterilor asupra statuii a fost să o trântească la pământ. În plus, au pus pe capul lui Ibrahimovic un tricou negru, pe care este scris "Suedia" și au lăsat și un bilețel: "Mutați statuia de aici".



Așadar, doar trei luni a rezistat statuia lui Zlatan Ibrahimovic în Malmo. A fost inaugurată la 9 octombrie 2019, amplasată în piața dintre stadionul nou și cel vechi al echipei, acolo unde atacantul și-a început cariera în fotbalul profesionist, în anul 1999. Opera de artă măsura 2.7 metri și avea 500 de kilograme.



Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) a evoluat la marile cluburi din Europa precum Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, PSG și Manchester United.



Până să revină la AC Milan (în ianuarie 2020), Ibrahimovic a evoluat în MLS, la LA Galaxy, formație pentru care a jucat în 58 de meciuri, marcând de 53 de ori și oferind 15 pase decisive.



