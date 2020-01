Victor Pițurcă: "De ce să stau la Craiova? Să mă bată FCSB și CFR?"

Victor Pițurcă a declarat, sâmbătă, că motivul pentru care a părăsit Universitatea Craiova a fost că cei din conducere nu l-au susținut în câștigarea titlului, scrie Mediafax.







”Motivul gestului meu este cel pe care l-a anunțat și conducerea în comunicatul oficial. Nu m-au susținut pentru a putea câștiga titlul! E singurul lucru care m-a determinat să plec. Eu am spus de la început că singurul obiectiv care mă interesează e să câștig campionatul, nimic altceva. Eu n-am venit la Craiova ca să fiu pe locul doi, locul trei. Doar titlul era ținta mea, deși în contract era prevăzut că trebuie să prind un loc de cupă europeană”, a declarat Victor Pițurcă pentru Gazeta Sporturilor.



Pițurcă este de părere că Universitatea Craiova nu are șanse la titlu: ” Nici măcar 10-20 la sută nu aveam șanse. Și atunci de ce să stau? Ca să mă bată pe mine FCSB și CFR?”.



”Nu-mi trebuiau mie bani sau nu știu ce pretenții, am solicitat doar întăriri, să avem un lot competitiv, cu care să abordăm cele patru etape rămase de jucat, plus play-off-ul cu șanse de a lua titlul. Am avut discuții cu patronul Mihai Rotaru, dar nu le voi face niciodată publice. Eu le-am zis că vreau jucători, am făcut și o listă, dar nu pot să stau și în trei luni să urmăresc fotbaliști, să fac liste, dar să nu se miște nimic în acest sens. Am așteptat până cu o zi înainte de reunire, am luat vreun jucător? Nu! Atunci eu plec, nu mai stau. Dacă am fi reușit să facem aceste achiziții, atunci cred că, mai ales că își revenea și Koljic, Universitatea era o echipă importantă în lupta pentru titlul de campioană. Dar nu s-a făcut nimic, nu s-a mișcat deloc pe piața transferurilor și atunci eu am luat-o pe drumul meu”, a mai spus Pițurcă.