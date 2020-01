Dumitru Dumitriu, membru FRF: "Bogdan Vintilă va lupta pentru supremație cu Dan Petrescu"

Fostul antrenor al Stelei București este plăcut impresionat de performanțele obținute de Bogdan Argeș Vintilă la FCSB.





”Este o surpriză, dar dacă dai filmul înapoi şi nu uităm că a lucrat cu Hagi şi Hagi nu ia pe oricine acolo, trebuie să ne gândim că a avut pe lângă alte lucruri dinainte, o pregătire bună la Hagi şi a fost destul de înţelept să caute vina sau greşelile celorlalţi înaintea lui, să accepte un compromis, dar un compromis mai mascat şi să lucreze pe colectivul pe care l-a găsit”, a declarat Dumitru Dumitriu pentru Telekom Sport.





”A avut şansa că jucătorii buni, care au fost accidentaţi, şi-au revenit şi au venit cu plusul, dar are o participare bună Vintilă şi nu mai poate să ne uimească, ne-a obişnuit cu performanţa acestei echipe care are la cârmă un antrenor provenit din portar şi eu nu eram de acord cu treaba asta, dar uitaţi că şi Lucescu provine din portar şi face minuni şi trebuie să ne obişnuim cu Vintilă la FCSB şi care va lupta cu Dan Petrescu pentru supremaţie în acest an şi poate şi cu celalte echipe, dacă se vor inscrie în lupta pentru titlu”, a mai spus Dumitriu.