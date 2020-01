Zlatan Ibrahimovic, prezentat oficial la AC Milan: "Nu am venit aici pentru a fi mascotă"

​Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) a fost prezentat oficial vineri la AC Milan. Atacantul suedez a susținut prima conferință de presă în calitate de jucător al grupării de pe San Siro. "Nu am venit aici pentru a fi mascotă", a precizat printre altele Ibra.





"Cum voi fi cu jucătorii tineri? Mult mai rău. Nu știu toți să sufere, dar mie îmi place să lucrez intens. Nu am venit aici să fiu mascotă", au fost printre primele cuvinte ale lui Ibrahimovic, care a explicat cum a luat decizia de a semna cu AC Milan:



"După ultimul meci jucat la Los Angeles am vorbit imediat cu Paolo. Am primit mai multe oferte la 38 de ani, decât la 28 de ani. Am fost sincer și mi-am spus: <<ori aleg un contract pe trei ani pentru a juca la maxim ori aleg cea mai mare provocare>>. După Bergamo, au mai fost multe apeluri primite de la Boban, dar nu a fost o decizie greu de luat.



Când am plecat de aici, a fost o hotărâre luată fără acordul meu. Milano este casa mea, mi-a readus bucuria de a juca fotbal".



Ibrahimovic a vorbit și despre starea lui fizică: "Sunt bine, m-am antrenat și singurul lucru pe care nu l-am făcut este că nu am atins mingea. Din punctul meu de vedere sunt pregătit. Vreau să joc începând de azi.



Ronaldo? Este frumos că este în Italia, vom vedea ce se va întâmpla. Dar concurența este cu mine însumi. Dacă sunt pe teren și nu am randament, mai bine sunt înlocuit.



Obiectivul meu este să joc așa cum am făcut-o până acum și să rămân la nivel înalt, să marchez și să ofer pase de gol. Știu ce trebuie să fac".



Zlatan Ibrahimovic și-a ales și numărul cu care va evolua pe tricou, numărul 21, informează Mediafax.