Când se va relua Liga 1/ CFR Cluj vs FCSB, derbiul primei etape

Aflat în pauza de iarnă, campionatul intern de fotbal se va relua în data de 31 ianuarie 2020, atunci când va fi programată etapa cu numărul XXIII. Cel mai interesant meci al rundei se anunță cel dintre CFR Cluj și FCSB.







În prima rundă din noul an, două meciuri ies în evidență (cel puțin la prima vedere): Dinamo vs Astra Giurgiu și CFR Cluj vs FCSB.







Iată cum arată programul etapei cu numărul XXIII al Ligii 1 la fotbal:







Vineri, 31 ianuarie







De la 20:30/ Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş







Sâmbătă, 1 februarie







De la ora 14:00/ Academica Clinceni - FC Voluntari

De la ora 17:00/ FC Hermannstadt – Sepsi OSK

De la ora 20:00/ Dinamo – Astra Giurgiu







Duminică, 2 februarie







De la ora 17:00/ Chindia Târgovişte - FC Botoşani

De la ora 20:00/ CFR Cluj - FCSB







Luni, 3 februarie







De la ora 20:00/ Politehnica Iaşi – FC Viitorul





Ca și până acum, partidele din Liga 1 pot fi urmărite în direct pe Digisport, Telekomsport și LookTV.





Situația la zi din clasamentul Ligii 1 la fotbal:



Sursa foto: captură soccerstand.com