​VIDEO Modul unic în care a fost surprins Jose Mourinho în timpul meciului cu Southampton: "Am fost nepoliticos cu un idiot"

Tottenham a plecat fără niciun punct de pe terenul lui Southampton (0-1), iar Jose Mourinho a oferit o imagine unică pentru Premier League. Antrenorul lusitan a primit cartonașul galben pentru o fază la care Ralph Hasenhuttl, tehnicianul gazdelor, nu se aștepta.







În timpul confruntării din deplasare cu Southampton, Mourinho a intrat în spațiul tehnic al formației gazdă și s-a uitat ostentativ în notițele lui Andrew Sparkes, antrenorul portarilor de la Southampton. Gestul l-a lăsat fără cuvinte pe omologul Ralph Hasenhuttl.







A fost avertizat cu cartonaș galben pentru conduită nesportivă, iar la finalul disputei și-a cerut scuze în stilul caracteristic.







"Am fost nepoliticos, dar am fost nepoliticos cu un idiot. Clar meritam cartonașul galben. I-am spus vorbe urâte acestui băiat", a precizat The Special One.





Aici poți vedea motivul pentru care Jose Mourinho a primit cartonașul galben: