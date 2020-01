​VIDEO Alireza Jahanbakhsh (Brighton), foarfeca spectaculoasă și remiza cu Chelsea

Pentru Chelsea a deschis scorul Azpilicueta în minutul 10.Jahanbakhsh se află la al doilea meci consecutiv cu gol marcat: iranianul a înscris primul gol al lui Brighton în victoria din etapa precedentă: 2-0 vs Bournemouth.*sursă video RMC Sport17:00 Newcastle vs Leicester17:00 Southampton vs Tottenham17:00 Watford vs Wolverhampton19:30 Manchester City vs Everton19:30 Norwich vs Crystal Palace19:30 West Ham vs Bournemouth22:00 Arsenal vs Manchester United