VIDEO David Villa a jucat miercuri ultimul meci din carieră - Vissel Kobe a câștigat Cupa Împăratului

David Villa (38 de ani) a jucat miercuri, 1 ianuarie 2020, ultimul meci din cariera de fotbalist. În meciul de retragere, atacantul spaniol a câștigat și un trofeu, Cupa Împăratului, obținută de echipa sa, Vissel Kobe, în fața celor de la Kashima Antlers, scor 2-0, scrie Mediafax.







Partida s-a jucat pe noul stadion din Tokyo, "Japan National Stadium", care în această dimineață a găzduit primul meci. David Villa a fost rezervă și a intrat pe teren în minutul 92, la 2-0 pentru Vissel Kobe, înlocuindu-l pe Podolski.





Golurile victoriei au fost marcate de Inukai 18' (autogol) și Fujimoto 38'.





"El Guaje" (n.red. - Frumușelul) are un palmares impresionat de titluri, 15: Cupa Împăratului (Vissel Kobe, 2020), Campionat Mondial (Spania, 2010), Campionat European (Spania, 2008), CM al Cluburilor (Barcelona, 2010), Liga Campionilor (Barcelona, 2010-2011), Supercupa Europei (Barcelona, 2011-2012), 2 x La Liga (Barcelona, 2010-2011, 2012-2013), 1 x La Liga (Atletico Madrid, 2013-2014), 3 x Cupa Regelui (Zaragoza, Valencia, Barcelona), 3 x Supercupa Spaniei (Zaragoza 2004, Barcelona 2010-2011).



În afară de titlurile câștigate în echipă, David Villa a câștigat și câteva trofee individuale, precum titlul de golgheterul Campionatului European din 2008 și Gheata de aur, la Mondialul din 2010. Dar, de asemenea, a câștigat și de patru ori trofeul "Zarra" (golgheterul campionatului La Liga) și a devenit și golgheterul all time al echipei naționale a Spaniei, cu 59 de goluri marcate.



În total, în cariera sa, Villa a marcat 440 de goluri. În afară de cele 59 de goluri în tricoul ibericilor, a punctat 55 când juca la Sporting Gijon, 39 la Zaragoza, 129 pentru Valencia, 48 în tricoul Barcelonei, 15 cu Atletico, două cu Melbourne City, 80 cu New York City și 13 cu ultima sa echipă, din Japonia, Vissel Kobe.



Deși se retrage din cariera de jucător, David Villa rămâne legat de fotbal. Are mai multe școli de fotbal, "DV7", acolo unde se va implica, dar va fi și unul dintre proprietarii clubului înființat în Queens, în New York: "Sper ca în acest fel să pot să contribui pentru ca fotbalul să se dezvolte", a spus Villa, potrivit marca.com.