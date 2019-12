Mariuș Șumudică, dependent de telefon: "Dacă îl iei, m-ai omorât" / Ce spune despre intervențiile conducătorilor în deciziile antrenorilor

Întrebat dacă ar accepta să lucreze cu Gigi Becali, Șumudică a spus, pentru GSP, că nu ar putea niciodată, pentru că nu îi place să intervină cineva în deciziile pe care le ia: ”Nu accept așa ceva. Mie mi-a intrat bașcanul acum în vestiar după un meci și-a zis: <Băi băieți, Șumudică e antrenorul pentru încă un an. El e șeful. Eu vin să vă anunț bonusurile și să vă aplaud. În rest, el e șeful aici>”





Antrenorul lui Gaziantep a mai povestit faptul că, în cariera sa de antrenor, nimeni nu i-a dictat ce să facă: ”Niciodată! Nici Porumboiu, chiar dacă s-a scris că mi-a făcut mie două schimbări. Eu n-am vrut să intru în polemică. Daniel Stanciu era director sportiv și Edi Iordănescu secund. Eu am făcut schimbările la meciul cu Steaua și Edi mi-a zis că-s nebun, cum bag doi atacanți la 0-0. Domnul Porumboiu era vizavi. Când a văzut schimbările, i-a zis lui Gigi: <Am făcut două schimbări, te bat, Gigi!>. Am câștigat și-a rămas așa. Eu îl respect pe domnul Porumboiu, dar niciodată nu mi-a dat un telefon să-l bag pe X sau pe Y. Mă suna în cameră sau pe mobil să mă întrebe cum văd meciul, dar era ceva normal. Nici domnul Niculae de la Astra. Îmi mai dădea mesaje și mă înțepa pentru decizii. Îmi scria: <Bă, Ioniță joacă la noi meciul ăsta?>. Nici Niculaie la Brașov, Copos nici atât.”





Tehnicianul a vorbit și despre una dintre slăbiciunile sale. Șumudică a recunoscut că este dependent de telefon: ”Mie dacă-mi iei telefonul, m-ai omorât. Plătesc mult, n-are sens să spun cât. Vorbesc foarte, foarte mult la telefon. Este o boală și nu pot să mă debarasez. Dacă-mi iei telefonul, m-ai terminat. Când eram la Rapid, Dinu Vamă mai spunea: <Dacă-i ia cineva telefonul lui Șumudică, l-ai terminat! E unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat, dar vorbește foarte mult la telefon>”.