Cronologie: Emiliano Sala, Niki Lauda, Marieke Vervoort, Jose Antonio Reyes - decesele care au îndoliat lumea sportului în 2019

Lumea sportului a fost marcată, în 2019, de decesele mai multor actuali şi foşti sportivi, dar şi oficiali, printre cazurile care au impresionat cel mai mult numărându-se cele ale lui Emiliano Sala, Marieke Vervoort, Jose Antonio Reyes şi Florijana Ismaili, transmite News.ro.







Cronologia deceselor din sport, în 2019:



IANUARIE







Tudor Simionov, 33 de ani - Canotorul dinamovist a fost ucis în noaptea de Revelion, la Londra, unde era bodyguard la un club de noapte. El şi-a apărat colegii, fiind considerat erou de presa engleză.

Phil Masinga, 49 de ani - Fostul internaţional sud-african Phil Masinga a încetat din viaţă la 13 ianuarie. El suferea de cancer.



Emiliano Sala, 28 de ani – Fotbalistul argentinian a murit la 21 ianuarie, după ce avionul cu care se deplasa s-a prăbuşit în Canalul Mânecii. Sala se întorcea la Cardiff, pentru a se alătura echipei la care fusese transferat, după o scurtă vizită la Nantes, unde a călătorit cu acelaşi aparat pentru a-şi lua la revedere de la foştii lui colegi. Epava avionului a fost găsită, la 3 februarie, pe fundul Canalului Mânecii. Autorităţile britanice au recuperat din epava avionului trupul neînsufleţit al fotbalistului argentinian Emiliano Sala. Trupul pilotului David Ibbotson nu a fost găsit.









Hidekichi Miyazaki, 108 ani – Japonezul, care a stabilit un record mondial la atletism la 100 m, la categoria peste 105 ani, a murit la 23 ianuarie.



Alin Vlasin, 30 de ani - Fostul multiplu campion naţional şi vicecampion european la juniori a decedat la 25 ianuarie.



FEBRUARIE









Novak Boskovici, 29 de ani - Fostul handbalist dinamovist s-a sinucis la 3 februarie, în faţa casei sale din Crvenka (Serbia). Boskovici a jucat la Dinamo trei luni şi jumătate, între august şi noiembrie 2017. El a marcat 27 de goluri în Liga Naţională şi 10 în Liga Campionilor.



Matti Nykanen, 55 de ani – Fostul schior finlandez a încetat din viaţă la 4 februarie. El a câştigat de patru ori aurul olimpic la sărituri cu schiurile.



Maximilian Reinelt, 30 de ani - Fostul canotor a murit la 9 februarie, în timp ce schia la St.Moritz. Pe lângă o medalia olimpică de aur obţinută în 2012, Maximilian Reinelt a fost şi campion mondial de două ori, în 2010 şi 2011.



Gordon Banks, 81 de ani – Fostul portar al naţionalei Angliei (73 selecţii) şi câştigător al Cupei Mondiale din 1966, a murit la 12 februarie.









MARTIE







Mike Tamoaieta, 23 de ani - Rugbistul neo-zeelandez, fost internaţional under 20, a încetat din viaţă la 1 martie. Tamoaieta era legitimat la echipa Blues, din Auckland.





Constantin Nourescu, 85 de ani - Antrenorul de atletism a murit la 6 martie. Nourescu a activat ca tehnician şi în Tunisia, iar în 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra, a obţinut cel mai bun rezultat al carierei, când Habiba Ghribi a devenit vicecampioană olimpică în proba de 3.000 metri obstacole.



Radu Ţenter, 25 de ani - Fiul antrenorului de baschet Marcel Ţenter a fost declarat decedat la 7 martie, la Cluj-Napoca, unde a fost operat în urma unui accident rutier grav.



Kelly Catlin, 23 de ani – Americanca, triplă campioană mondială la ciclism, s-a sinucis la 7 martie, pierzând astfel lupta cu depresia. Catlin a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016. Ea a câştigat titlul mondial la ciclism în 2016, 2017 şi 2018.

Coutinho, 75 de ani - Fostul atacant brazilian, campion mondial în 1962 şi considerat de Pele partenerul său favorit de atac la FC Santons, a murit la 11 martie. Coutinho a marcat 370 de goluri pentru FC Santos şi a format un cuplu de atac redutabil cu Pelé.



Charlie Whiting, 66 de ani - Directorul de competiţii al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) a încetat din viaţă la 14 martie, la Melbourne. Whiting a murit din cauza unei embolii pulmonare.



Andrea Pollack, 57 de ani - Înotătoarea germană, triplă campioană olimpică, a decedat la 13 martie. Ea suferea de cancer. Pollack reprezenta Republica Democrată Germană când a cucerit aurul olimpic, în proba de 200 de metri fluture, la JO de la Montreal din 1976, la 15 ani, şi cu ştafeta 4x100 mixt, la aceeaşi ediţie şi în 1980, la Moscova. În 1998, ea a depus mărturie împotriva antrenorilor şi medicilor echipei de nataţie a RDG, acuzându-i că i-au dopat pe înotători.











Atta Elayyan, 33 de ani - Portarul naţionalei de futsal a Noii Zeelande a murit într-un atac la o moschee din Christchurch, la 15 martie. Elayyan se ruga în moscheea Masjid Al Noor, aflată în apropierea Hagley Park, în momentul în care a fost împuşcat mortal.



Luzimara Souza, 23 de ani - Campioana Braziliei la surf a decedat după ce a fost lovită de un fulger, în timp ce făcea surf, la 27 martie, la Fortaleza.



Billy McNeill, 79 de ani – Fostul căpitan al echipei Celtic a murit la 22 aprilie, după ce a suferit de demenţă mai mulţi ani.



Papy Faty, 28 de ani - Fotbalistul din Burundi a decedat la 25 aprilie, după ce a făcut infarct în minutul 15 al meciului disputat de echipa sa Malanti Chiefs contra formaţiei Green Mamba, în Swaziland.



Horacio Sala, 58 de ani - Tatăl fostului fotbalist Emiliano Sala a încetat din viaţă la 26 aprilie, după ce a suferit un infarct miocardic. Horacio Sala a murit la trei luni de la decesul fiului său.



Jimmy Banks, 54 de ani - Fostul internaţional american Jimmy Banks a decedat la 26 aprilie, la Milwaukee (Wisconsin). El suferea de cancer la pancreas. Banks a strâns 36 de selecţii în naţionala SUA, între 1986 şi 1991. În 1990, el a participat la Cupa Mondială din Italia.



Josef Sural, 28 de ani - Internaţionalul ceh, care evolua la echipa turcă Alanyaspor, a murit în urma unui accident rutier produs la 29 aprilie, când revenea de la un meci din campionatul Turciei.









MAI



IUNIE



Lennart Johansson, 89 de ani - Suedezul, fost preşedinte al UEFA, a murit la 4 iunie. Johansson a condus forul european între anii 1990 şi 2007. El a fost al cincilea preşedinte al UEFA şi a avut cea mai lungă perioadă la conducerea federaţiei de la Nyon.



Dumitru Focşeneanu, 83 de ani – Fostul vicecampion mondial la bob a decedat la 20 iunie. El a făcut parte din echipa României ca frânar de bob la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964, 1968, 1972 şi 1976. Împreună cu pilotul Ion Panţuru, a câştigat două medalii în competiţiile de bob - 2 persoane din cadrul Campionatelor Mondiale: argint la Campionatul Mondial din 1969 şi bronz la Campionatul Mondial din 1973.



Florijana Ismaili, 24 de ani – Căpitanul echipei feminine de fotbal a clubului Young Boys Berna, componentă a naţionalei Elveţiei, a murit după ce a sărit în Lacul Como de pe o platformă a unei ambarcaţiuni. Trupul neînsufleţit a fost găsit la 2 iulie. Componentă a naţionalei Elveţiei din 2014, sportiva de origine albaneză a jucat în 33 de meciuri şi a marcat trei goluri pentru selecţionata ţării sale.



IULIE

Tyler Skaggs, 27 de ani - Jucătorul de baseball al echipei Los Angeles Angels Tyler Skaggs a murit la 1 iulie, înainte de un meci cu Texas Rangers. Trupul neînsufleţit al sportivului a fost găsit în camera sa de hotel din Texas. Raportul toxicologic a arătat că Skaggs ingerase un amestec letal de alcool, fentanil şi oxicodonă.



Pernell Whitaker, 55 de ani – Fostul campion olimpic la box în 1984 a decedat la 14 iulie, într-un accident rutier. Whitaker a fost considerat unul dintre cei mai talentaţi boxeri ai generaţiei sale.



Craig Fallon, 36 de ani - Campion mondial la judo în 2005 şi campion european în 2006, britanicul a încetat din viaţă la 15 iulie. Cauzele decesului nu au fost făcute publice.



Peter McNamara, 64 de ani - Fostul tenismen australian Peter McNamara a decedat la 20 iulie. El suferea de cancer la prostată şi a murit în locuinţa sa din Germania. McNamara a ocupat locul 7 mondial, cea mai înaltă clasare a lui în ierarhia ATP. El a câştigat cinci turnee de simplu şi a avut drept cel mai bun rezultat la un grand slam o semifinală disputată în1980 la Australian Open. La dublu, McNamara a fost numărul 3 mondial, având în palmares 19 titluri, din care trei de grand slam, Australian Open - 1979 şi Wimbledon - 1980 şi 1982, în echipă cu Paul McNamee.



Maxim Dadaşev, 28 de ani - Boxerul rus Maxim Dadaşev a decedat la 23 iulie, din cauza leziunilor craniene suferite la un meci cu Subriel Matias, în Maryland. Boxerul era născut la Sankt Petersburg, dar stabilit în California. Dadaşev era neînvins la profesionişti în 13 meciuri disputate.











Hugo Alfredo Santillan, 23 de ani - Boxerul argentinian a murit tot din cauza rănilor suferite în ring, la 25 iulie, după ce a luptat la Buenos Aires cu uruguayanul Eduardo Javier Abreu.



AUGUST











Brian Lochore, 78 de ani - Fostul căpitan şi antrenor al selecţionatei de rugby a Noii Zeelande a încetat din viaţă la 3 august. El suferea de cancer. Lochore a evoluat în 68 de meciuri pentru All Blacks, la 18 jocuri fiind căpitan, în perioada 1963 – 1971. Între 1985 şi 1987, Brian Lochore a fost antrenor şi în 1987 a adus All Blacks primul triumf la Cupa Mondială. În 1999, Lochore a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii.



Bjorg Lambrecht, 22 de ani - Ciclistul belgian al echipei Lotto-Soudal a decedat la 5 august, în urma unei căzături suferite în etapa a treia a Turului Poloniei.



Florin Halagian, 80 de ani - Tehnicianul a încetat din viaţă la 12 august. Halagian a adus singurele titluri de campioană a României din palmaresul echipei FC Argeş cu care s-a impus în Divizia A în sezoanele 1971/1972 şi 1978/1979. Halagian a mai câştigat titlul de campioană cu Dinamo Bucureşti în sezonul 1991-92. În plus, a avut o contribuţie importantă la construirea echipei de aur a Stelei, care a câştigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni.



Jose Luis Brown, 62 de ani - Fostul fundaş, campion mondial cu Argentina în 1986, a murit la 12 august, după o lungă boală.



Armand Novacek, 82 de ani - Fostul baschetbalist Armand Novacek a decedat în Germania, la 16 august, în urma unui atac cerebral. Novacek s-a născut în Bucureşti, la 13 noiembrie 1936. A evoluat mai întâi la Metalul Energia Bucureşti, echipă cu care a cucerit laurii Diviziei A. A fost transferat la CCA, unde s-a numărat printre jucătorii de bază ai echipei care a devenit ulterior Steaua, dar şi printre cei ai reprezentativei naţionale în perioada de aur a baschetului românesc, între anii 1953 şi 1967.



Zsolt Torok, 45 de ani – Cunoscutul alpinist arădean a murit la 17 august, într-un accident produs în Munţii Făgăraş. Torok a fost căutat de salvamontişti şi jandarmi din judeţele Sibiu şi Argeş, sprijiniţi de un elicopter al MAI, după ce soţia sa i-a anunţat dispariţia. El a fost localizat în zona Vârfului Negoiu din Munţii Făgăraş, fiind decedat.



Junior Agogo, 40 de ani - Fostul internaţional ghanez, ultima dată component al echipei Hibernian, a încetat din viaţă la 22 august, la un spital din Londra.



Jessi Combs, 39 de ani – Pilot de curse, cunoscută ca “femeia cea mai rapidă pe patru roţi”, Combs a murit la 27 august, într-un accident produs în timp ce încerca să îşi doboare propriul record de viteză.



Xana Enrique, 9 ani - Fetiţa tehnicianului Luis Enrique a murit la 29 august. Ea suferea de osteosarcom, o formă de cancer osos, boală cu care s-a luptat timp de cinci luni.



Anthoine Hubert, 22 de ani – Francezul a decedat după un accident grav pe circuitul Spa-Francorchamps, la Marele Premiu de Formula 2 al Belgiei.







SEPTEMBRIE



Chester Williams, 49 de ani - Fostul internaţional sud-african de rugby, care a antrenat în România în urmă cu câţiva ani, a încetat din viaţă la 6 septembrie. Williams ar fi suferit un atac de cord. El a făcut parte din naţionala sud-africană câştigătoare a Cupei Mondiale la rugby în 1995 şi a jucat în 27 de meciuri test în perioada 1993-2000. După ce s-a retras din activitatea de sportiv, Williams a pregătit mai multe echipe, între care şi Dinamo şi Timişoara Saracens.



Jarzinho Pieter, 31 de ani - Pieter, component al naţionalei din Curacao, a murit în cantonament la Port-au-Prince, la 9 septembrie, după ce a suferit un infarct.



Kelvin Maynard, 32 de ani – Fostul fotbalist al echipelor Burton Albion şi Antwerp, a fost ucis la 18 septembrie, cu focuri de armă, la Amsterdam.



Jack Hatton, 24 de ani - Hatton, speranţă a judo-uluii american pentru Jocurile Olimpice, a încetat din viaţă la 25 septembrie, la doar cinci zile după ce a împlinit 24 de ani.







OCTOMBRIE



Andres Gimeno, 82 de ani – Cel mai în vârstă campion la French Open din Era Open a murit la 9 octombrie, Gimero a câştigat Roland Garros când avea 34 de ani, în 1972.



Patrick Day, 27 de ani - Boxerul american a decedat la 16 octombrie, la Chicago, ca urmare a leziunilor cerebrale traumatice suferite la un meci la care a fost făcut KO.



Marieke Vervoort, 40 de ani - Sportiva belgiană Marieke Vervoort a murit la 22 octombrie, eutanasiată, aşa cum şi-a dorit, după o lungă luptă cu o maladie degenerativă a muşchilor. Eutanasierea este legală în Belgia şi în 2008 Vervoort a semnat actele prin care a permis unui doctor să-i pună capăt zilelor. Marieke avea în palmares două medalii olimpice. În 2016, sportiva povestea că nu poate dormi nopţi întregi din cauza durerilor şi vrea ca viaţa ei să se termine atunci când decide ea. Ea a câştigat trei titluri mondiale la atletism în scaun cu rotile. Vervoort a câştigat patru medalii la Jocurile Paralimpice, între care şi aurul în 2012, la Londra, la 100 m.











NOIEMBRIE



Afridza Munandar, 20 de ani – Pilotul indonezian a murit la 2 noiembrie, după un accident în competiţie, la Sepang.



Dwight Ritchie, 27 de ani - Boxerul australian a decedat la 9 noiembrie, la Melbourne, după ce a primit un pumn la un antrenament.













Wataru Misaka, 95 de ani - Americanul de origine japoneză, considerat primul baschetbalist de culoare din NBA, a decedat la 20 noiembrie.



Ion Puică, 89 de ani - Antrenorul emerit de atletism a încetat din viaţă la 28 noiembrie. Născut în anul 1930, la Bucureşti, Ion Puică a fost licenţiat al Institutului de Cultură Fizică din Bucureşti, promoţia 1959. A practicat atletismul la nivel de performanţă fiind legitimat la: Stadiul Român Bucureşti (1945), C.C.A.Bucureşti (1951 – 1952), Şantierul Ploieşti (1953), Constructorul (1954), Ştiinţa (1955), Ştiinţa Bucureşti (1956 – 1957), C.S.U.Bucureşti (1958), Ştiinţa Bucureşti (1959), unde a avut ca antrenori, între alţii, pe Alexandru Ardeleanu, Alexandru Mazilu etc. S-a specializat în alergările de semifond şi fond, având în palmares două titluri de campion national. În calitate de tehnician, a activat la: Ş.S.A.Bucureşti, C.S.M.S.Iaşi, Olimpia Bucureşti şi, în perioada 1990 – 1993, în Spania. A fost antrenor al lotului naţional (1976 – 1988), pentru probele de semifond şi fond, printre sportivele sale numărându-se Maricica Puică, Paula Ivan şi Antoaneta Iacob, cu care a cucerit patru medalii la Jocurile Olimpice, ca şi şase asemenea trofee la Campionatele Mondiale şi tot atâtea la cele Europene. În afara atletelor menţionate, a mai antrenat pe: Doina Melinte, Violeta Beclea – Szekely, Cristieana Cojocaru, Natalia Karaiosifoglu etc. Pentru toate aceste rezultate i s-a decernat, în 1982, titlul de Antrenor emerit.



Pim Verbeek, 63 de ani - Fostul antrenor olandez, care a calificat Australia la Cupa Mondială din 2010 şi a contribuit la semifinala jucată de Coreea de Sud la CM din 2002, a încetat din viaţă la 28 noiembrie.









DECEMBRIE



Peter Snell, 80 de ani - Snell, considerat cel maI mare atlet neo-zeelandez, câştigător de trei ori al titlului olimpic, a murit la 12 decembrie, din cauza unor probleme cardiace.



Roland Matthes, 69 de ani - Cvadruplul campion olimpic la nataţie a decedat la 20 decembrie, în urma unei grave maladii. Germanul Matthes a fost unul dintre cei mai buni înotători din lume la finalul anilor 60 şi începutul anilor 70. În calitate de sportiv est-german, el a cucerit două medalii de aur la JO de la Ciudad de Mexico din 1968, la 100 metri spate şi 200 de metri spate, şi alte două, în aceleaşi probe, la JO de la Munchen, din 1972. El mai avea în palmares două medalii olimpice de argint, cu ştafeta de 4x100 metri mixt în 1968 şi 1972, un bronz la JO de la Ciudad de Mexico cu ştafeta de 4x100 metri liber şi altul la JO de la Montreal din 1976, la 100 metri spate, trei titluri mondiale şi cinci europene. Matthes a doborât 21 de recorduri mondiale. Între 1967 şi 1974, a fost neînvins în probele de spate.



Nicuşor Ene, 61 de ani – Primul antrenor al Simonei Halep a decedat la 21 decembrie.



Martin Peters, 76 de ani - Fostul mijlocaş, campion mondial cu naţionala Angliei în 1966, marcator în finala de pe Wembley, a decedat la 21 decembrie, după ce a luptat mult timp cu maladia Alzheimer.