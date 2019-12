Marile speranțe și realitatea la șase luni după semifinala de la Euro U21 - Transferurile și evoluțiile jucătorilor

Echipa națională sub 21 de ani a României a obținut o performanță memorabilă în acest an, ajungând până în semifinale la Campionatul European și obținând calificarea la Jocurile Olimpice din 2020, însă evoluția tinerilor fotbaliști întârzie să apară, cel puțin la șase luni după turneul final, transmite Mediafax.







Deși așteptările legate de viitoarele transferuri ale tinerilor care au impresionat la EURO U21 erau foarte mari, doar șase dintre cei 23 de fotbaliști din lot s-au transferat la alte echipe după turneul final din Italia și San Marino. Dintre aceștia, niciunul nu a ajuns în primele cinci campionate ale Europei.



Cele mai bune mutări le-au obținut Ianis Hagi, ajuns la campioana Belgiei, Genk, și George Pușcaș, atacant transferat în liga a doua engleză, la Reading. Celălalt român plecat în străinătate a fost Adrian Rus, pentru care mutarea la MOL Fehervar a reprezentat o revenire în fotbalul din Ungaria, după un împrumut de un an la Sepsi Sfântu Gheorghe.



În schimb, ceilalți trei care au schimbat echipa au ales să vină sau să revină în țara natală din Cipru, Anglia, respectiv Rusia. Cristi Manea a fost împrumutat de FCSB de la Apollon Limassol, Alexandru Pașcanu a părăsit-o pe Leicester pentru un transfer la CFR Cluj, iar Andrei Ivan a fost repatriat de Universitatea Craiova de la Krasnodar.



În rest, ceilalți 17 jucători au rămas la cluburile la care evoluau sau la formațiile de care aparțineau.



După Campionatul European de tineret, trei jucători (Adrian Rus, Florin Ștefan și Florinel Coman) au debutat la naționala de seniori. Acestora li se mai pot adăuga Ionuț Nedelcearu, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi și George Pușcaș, fotbaliști care prinseseră minute și înainte de turneul final, dar care au continuat să fie folosiți și după.



Evoluția jucătorilor naționalei U21, la șase luni după Campionatul European:



Ionuț Radu – Căpitanul naționalei de tineret a început turneul final din postura de jucător care aparține de Inter Milano, însă era împrumutat la Genoa. Deși portarul ar fi urmat să fie cedat definitiv de gruparea milaneză, pentru opt milioane de euro, oficialii lui Inter au decis să îl răscumpere după Campionatul European, pentru 12 milioane de euro, și să îl lase încă un sezon la Genoa, tot sub formă de împrumut. După 33 de meciuri ca titular în sezonul 2018/2019, Radu și-a păstrat constanța și în prima parte a stagiunii actuale. El este singurul român care apare cu regularitate în primele cinci campionate ale Europei, neratând niciun meci din acest sezon de Serie A. Totuși, defensiva celor de la Genoa nu traversează cea mai bună formă, astfel că românul este portarul cu cele mai multe goluri primite: 35, după 17 runde. La nivel de echipă națională, Radu a fost promovat la seniori de Cosmin Contra, însă nu a primit niciun minut în dauna lui Ciprian Tătărușanu.



Cătălin Căbuz – Portarul de 23 de ani nu a fost folosit în nicio partidă la turneul final, titular incontestabil fiind Ionuț Radu. Împrumutat la FC Hermannstadt în ultimele două sezoane, Căbuz a revenit la FC Viitorul după EURO U21, el fiind titularul obișnuit din poarta lui Gheorghe Hagi în acest sezon.



Andrei Vlad – Precum Cătălin Căbuz, portarul nu a prins minute la EURO U21, însă a început noul sezon din postura de titular la FCSB. Totuși, de la finalul lunii august, el a pierdut acest post în dauna experimentatului Cristian Bălgrădean. În schimb, jucătorul de 20 de ani pare să devină înlocuitorul lui Ionuț Radu la echipa U21 a României, el apărând în patru dintre cele cinci meciuri din noua campanie de calificare.



Cristian Manea – Cu 10 meciuri în spate la echipa națională de seniori, cu patru partide ca integralist la EURO U21 și două titlturi consecutive de campion cu CFR Cluj, fundașul dreapta a avut parte de un început de sezon foarte slab. După turneul final, el s-a întors la echipa cipriotă de care aparținea, Apollon Limassol, unde nu a jucat niciun minut. La începutul lunii septembrie, după ce selecționerul Cosmin Contra a anunțat despre el că „se antrenează prin parcuri”, FCSB a decis să îl împrumute pentru un sezon. La vicecampioana României, apărătorul a jucat în doar două partide de campionat și în două din Cupa României, nereușind să îi ia locul în echipă lui Valentin Crețu.



Ionuț Nedelcearu – Deși a făcut un turneu final bun, unde a prins toate minutele, fundașul central a rămas la FC Ufa, echipă care s-a salvat la baraj de la retrogradarea în liga a doua rusă și care, în acest sezon, se află pe locul șapte, după 19 runde. Nedelcearu a continuat să fie un titular obișnuit la formația sa și a evoluat cu regularitate la echipa de seniori a naționalei, unde a fost titular în partide importante din preliminariile pentru EURO 2020, precum cele cu Spania, Norvegia sau Suedia.



Adrian Rus – După 90 de minute jucate la EURO U21, fundașul a fost transferat de formația maghiară MOL Fehervar, pentru o sumă vehiculată de 500.000 de euro, de la Academia Pușkaș, clubul care îl împrumutase în sezonul precedent la Sepsi OSK. Deși maghiarii au insistat ca el să joace pentru naționala Ungariei, având această posibilitate, Rus a refuzat, alegând România, unde a fost promovat de Cosmin Contra la seniori, jucând deja în cinci partide oficiale. Totuși, la echipa de club a evoluat în puține jocuri, doar șase dintre cele 16 din prima liga maghiară.



Alexandru Pașcanu – Piesă importantă sub comandă lui Mirel Rădoi la naționala U21, apărătorul central a plecat de la Leicester după turneul final, echipă unde a jucat doar la grupele de juniori. El a ajuns la campioana României, CFR Cluj, însă nu a reușit să se impună printre titularii lui Dan Petrescu, fiind folosit în doar patru partide din Liga 1. În schimb, Pașcanu continuă să fie folosit cu regularitate la naționala U21 și în actuala campanie de calificare.



Virgil Ghiță – Rezervă neutilizată la Campionatul European, fundașul a rămas la FC Viitorul, unde a trecut printr-o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproximativ trei luni din acest sezon. El a fost folosit de Gheorghe Hagi în 13 partide din actuala stagiune de Liga 1.



Florin Ștefan – Titular în trei meciuri la EURO, inclusiv în semifinala cu Germania, jucătorul de 23 de ani a rămas la Sepsi OSK, în ciuda faptului că Gigi Becali, finanțatorul FCSB, și-ar fi manifestat interesul pentru transferul său. El a evoluat cu regularitate la formația covăsneană și în acest sezon și a debutat la seniorii naționalei într-un meci cu Malta, scor 1-0, din preliminariile EURO 2020.



Radu Boboc – A jucat doar în meciul cu Franța, scor 0-0, și a rămas la FC Viitorul, club cu care și-a trecut în palmares Cupa și Supercupa României, în acest an. Este unul dintre oamenii de bază din lotul constănțenilor și a continuat să adune prezențe la naționala de tineret și după turneul final.



Ricardo Grigore – Chemat de urgență la turneul final, în locul accidentatului Denis Drăguș, fundașul nu a prins niciun minut și a rămas la Dinamo și în acest sezon. Rezervă pentru o bună parte a primei părți a sezonului, apărătorul a fost folosit în nouă meciuri din Liga 1, reușind un gol.



Tudor Băluță – Cumpărat de Brighton & Hove Albion încă din ianuarie 2019, mijlocașul a mai fost lăsat la FC Viitorul pentru șase luni. După turneul final, unde a fost unul dintre oamenii decisivi din echipa lui Rădoi, fotbalistul crescut la Academia Hagi nu a confirmat la echipa engleză. El a jucat într-un singur meci oficial la echipa de seniori, cel cu Aston Villa, din Cupa Ligii Angliei, scor 1-3, și a mai fost folosit în alte șase partide la formația U23 a clubului. În schimb, Băluță a rămas jucător important pentru ambele naționale, atât pentru cea U21, cât și pentru cea de seniori.



Dragoș Nedelcu – Integralist în meciul cu Franța și folosit câteva minute în jocul cu Anglia, mijlocașul a rămas la FCSB și după turneul final. O accidentare suferită la genunchi în timpul meciului cu Alashkert, din Europa League, l-a ținut departe de gazon mai mult de trei luni, însă a revenit ulterior, începând să prindă din nou minute la formația bucureșteană.



Alexandru Cicâldău – Titular în toate cele patru meciuri de la EURO, mijlocașul nu a schimbat nici el echipa, rămânând purtătorul tricoului cu numărul 10 de la Universitatea Craiova. La câteva săptămâni după turneul final, Gheorghe Craioveanu, președintele de imagine al formației oltene, anunța că fotbalistul crescut la Academia Hagi are ofertă de cinci milioane de euro de la un club din străinătate, însă suma nu ar fi fost pe placul conducerii, care a preferat să-l păstreze. Cicâldău a continuat să evolueze cu regularitate la Craiova și a fost folosit în partidele cu Malta și Spania, din preliminariile EURO 2020.



Andrei Ciobanu – Introdus pe finalul semifinalei cu Germania, scor 2-4, mijlocașul a rămas și el la FC Viitorul, unde s-a remarcat în acest sezon cu multe meciuri ca titular și câteva reușite spectaculoase în Liga 1.



Dennis Man – Și el jucător important la turneul final, extrema dreaptă a rămas la FCSB, unde a pierdut mai multe meciuri în acest sezon din cauza accidentărilor. El a reușit cinci goluri pentru echipa de club, iar impresarul său a susținut că a avut ofertă chiar și de 15 milioane de euro, însă patronul vicecampioanei ar fi refuzat să îl vândă.



Ianis Hagi – După două goluri marcate și o pasă decisivă la EURO, mijlocașul a fost transferat de campioana Belgiei, Genk, pentru o sumă vehiculată de patru milioane de euro. A început entuziasmant, cu gol în prima etapă de campionat, contra lui Kortrijk, scor 2-1, însă, ulterior, a început să evolueze din ce în ce mai puțin. În septembrie, a avut o nouă sclipire în partida cu Sint-Truiden, 3-3, când a reușit două goluri și o pasă decisivă, dar a încheiat anul ca rezervă, de multe ori neutilizată. În total, a strâns 19 meciuri, dintre care cinci în Liga Campionilor, trei goluri și patru pase decisive. A doua parte a sezonului va fi una dificilă pentru Genk, campioana ocupând locul 8 și fiind deja eliminată din competițiile europene și din Cupa Belgiei. Un motiv pentru minutele puține primite de Hagi la Genk a fost expus de fostul antrenor al belgienilor, Felice Mazzu, care spunea, la începutul lunii decembrie, că românul este “un fotbalist excelent, dar în triunghiul de la mijlocul terenului nu este potrivit. Am vorbit cu el despre asta ore în şir. El poate juca doar în spatele atacantului, iar restul echipei este nevoită să joace în funcţie de el. În felul acesta, se compromite constant". În schimb, Ianis a început să fie folosit tot mai mult la naționala de seniori, unde a preluat și tricoul cu numărul 10.



Florinel Coman – Erou în meciul cu Anglia U21, când a reușit două goluri spectaculoase și o pasă decisivă, jucătorul născut la Brăila a rămas la FCSB, patronul clubului spunând în mai multe rânduri că îl va ceda doar pentru o sumă de ordinul zecilor de milioane de euro. Extrema stângă a avut evoluții tot mai apreciate la echipa de club, unde a înscris 12 goluri, în toate competițiile. De asemenea, fotbalistul crescut la Academia Hagi a debutat la naționala de seniori, acumulând, până în prezent, trei meciuri.



Daris Olaru - Cu două meciuri disputate la Campionatul European, mijlocașul ofensiv s-a întors la Gaz Metan Mediaș după turneul final, însă din această iarnă va evolua la FCSB, formație care l-a acontat încă de dinainte de întrecerea din Italia și San Marino. În prima parte a acestui sezon, el a fost folosit în 21 de meciuri din Liga 1, reușind trei goluri și două pase decisive.



Vlad Dragomir – Introdus pe finalul partidelor cu Anglia și Franța, fostul mijlocaș de la Arsenal a rămas în liga a doua italiană, la Perugia, unde poartă tricoul cu numărul 10 și este folosit cu regularitate de antrenorul Massimo Oddo. Totuși, jucătorul de 20 de ani a dispărut de la ultimele patru meciuri ale naționalei U21 din actuala campanie de calificare, nefiind convocat.



George Pușcaș – Cel mai bun marcator de la EURO al tricolorilor, cu patru goluri și o pasă decisivă, ales și în echipa ideală a turneului final de către UEFA, a fost protagonistul celui mai scump transfer din istoria clubului englez Reading, aproximativ opt milioane de euro. Banii au intrat în contul celor de la Inter Milano, formație care îl împrumutase în sezonul precedent la Palermo, în liga a doua din Italia. Tot într-un eșalon secund a ajuns atacantul și în această vară, la o formație care, cel puțin declarativ, își dorea să promoveze. Pușcaș a alternat momentele senzaționale cu seriile lungi în care nu a marcat. A ieșit în evidență în etapa a treia a campionatului, la meciul cu Cardiff, scor 3-0, când a reușit două goluri spectaculoase, însă a mai avut de așteptat 10 runde până la o nouă reușită. Un moment important a avut loc pe 30 noiembrie, la meciul cu Wigan, scor 3-1, când a reușit cel mai rapid hat-trick din istoria Championship, în doar cinci minute. Totuși, bucuria nu a ținut foarte mult, iar pe 11 decembrie, la meciul cu Barnsley, a suferit o accidentare la umăr, care îl poate ține departe de gazon mai mult timp. În total, atacantul a strâns șapte goluri în 21 de partide din toate competițiile, însă Reading se află departe de promovare, ocupând locul 14 în Championship. După turneul final, dar chiar și înaintea lui, Pușcaș a devenit principalul atacant din lotul naționalei de seniori, marcând de patru ori în campania pentru EURO 2020.



Adrian Petre – Rezervă a lui Pușcaș la turneul final, el a intrat pe parcursul a trei meciuri, reușind un gol contra Croației. Arădeanul a rămas la formația daneză Esbjerg, cu care obținuse în sezonul precedent locul trei în campionat. Randamentul său a fost unul mai scăzut în această stagiune, având cinci goluri în 19 meciuri disputate în toate competițiile. De asemenea, Petre a fost folosit în toate cele cinci jocuri din noua campanie de calificare pentru EURO U21, marcând de două ori.



Andrei Ivan – Cu trei meciuri și o pasă decisivă reușită la EURO, atacantul a fost repatriat de Universitatea Craiova, de la Krasnodar, după turneul din Italia și San Marino, pentru o sumă de aproximativ 1,5 milioane de euro. După doar nouă meciuri disputate la formația rusă și un împrumut de un sezon la Rapid Viena, Ivan a revenit în Liga 1, unde are doar două goluri în actuala stagiune, ambele reușite într-un meci cu Dinamo.



Mirel Rădoi – Selecționerul care a reușit performanța excepțională de la EURO U21 a mai rămas la doar cinci partide din noua campanie de calificare, iar în noiembrie a fost numit în funcție la prima reprezentativă. El va debuta într-un meci crucial, din semifinalele barajului pentru EURO 2020, în luna martie, contra Islandei.



Astfel, la șase luni după Campionatul European, unde România a învins entuziasmant Croația (4-1) și Anglia (4-2), a remizat cu Franța (0-0) și a pierdut pe final semifinala cu Germania (2-4), mutările de răsunet, așteptate de jucători, antrenori, impresari, patroni, presă sau fani, au întârziat să apară, iar cei care au ajuns în campionate importante, precum Ianis Hagi sau George Pușcaș, nu au confirmat cu adevărat, cel puțin până în prezent. De la 1 ianuarie, o nouă fereastră de transferuri va începe în fotbalul internațional, astfel că există șanse să aibă loc noi mutări.