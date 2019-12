Dan Petrescu și viitorul la CFR Cluj: "Nu se știe dacă rămân, sunt niște oferte"

A calificat echipa în primăvara Europa League (unde se va duela cu Sevilla), dar nu știe dacă va mai continua sau nu pe banca celor de la CFR Cluj. Dan Petrescu a recunoscut că are "niște oferte" și că este posibil ca noul an să nu-l mai găsească la liderul din Liga 1.







Rămâne sau nu la CFR?







"Nu se știe încă dacă o să rămân la CFR. Sunt niște discuții, negocieri. O să vedem ce o să fac, sunt niște oferte. Până la anul nou trebuie să mă hotărăsc, să iau o decizie. Știți cum e în fotbal. Fiecare antrenor are un preț sau o ambiție. Clubul nu știe, ce trebuie să știe ei, eu am contract și ei speră să rămân. Am făcut rezultate mai mult decât bune. Eu sunt fericit aici, am mână liberă" - Dan Petrescu, la Digisport.





Despre Alibec și Budescu







"Normal, aș vrea să-i antrenez, de ce nu? Acum, nu știu dacă ne înțelegem. Adică, cei doi trebuie să înțeleagă ce vreau eu de la ei și eu să știu ce vor de la mine. De fapt, trebuie ca ei să se adapteze mai mult la mine, decât eu, la ei", a completat Petrescu.





CFR Cluj a ajuns în primăvara Europa League după ce s-a clasat a doua dintr-o grupă din care au făcut parte Celtic Glasgow, Lazio și Rennes.







În plus, în campionat formația din Gruia va încheia anul 2019 pe locul 1, cu 44 de puncte acumulate. Clujenii sunt urmați în ierarhie de Astra Giurgiu (43 de puncte) și FCSB (39 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat).