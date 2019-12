Adio, dar rămân cu tine: David Moyes s-a întors la West Ham

West Ham United a anunţat reangajarea antrenorului David Moyes, care a semnat un contract valabil un an şi jumătate. El îl înlocuieşte pe chilianul Manuel Pellegrini, demis sâmbătă, transmite News.ro.

În vârstă de 56 de ani, David Moyes a mai antrenat West Ham între 7 noiembrie 2017 şi 16 mai 2018, când a fost înlocuit de Pellegrini. Preston, Everton, Manchester United, Real Sociedad şi Sunderland sunt alte formaţii pregătite de Moyes.

Antrenorul chilian Manuel Pellegrini a fost demis, sâmbătă, de la conducerea tehnică a echipei West Ham United, după înfrângerea suferită cu Leicester, a noua în ultimele 12 partide. El este al şaselea manager demis în acest sezon al Premier League.



În vârstă de 66 de ani, Pellegrini a mai antrenat Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City şi Hebei China Fortune.



Sâmbătă, Leicester a învins, în deplasare, cu scorul de 2-1, pe West Ham United, în etapa a XX-a a Premier League. Pentru gazde a marcat Fornals '45 , iar pentru oaspeţi, Iheanacho '40 şi Gray '56. Gray a ratat un penalti, în minutul 12.



West Ham United este pe locul 17, ultimul care asigură menţinerea în Premier League, cu 19 puncte.



Pe locurile retrogradabile se află Aston Villa - locul 18, cu 18 puncte, Watford - locul 19, cu 16 puncte şi Norwich - locul 20, cu 13 puncte.



Sezonul trecut, West Ham a terminat pe locul 10. În mandatul lui Pellegrini, echipa a câştigat 24 de meciuri din 64 disputate, pierzând de 29 de ori.



We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE