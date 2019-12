VIDEO Reporterul, cârcelul și durerea în direct: "Nu doar fotbaliștii au o perioadă dificilă de Crăciun"

Reporterul BBC John Acres a avut parte de un moment dificil în timp ce oferea detalii prin telefon despre meciul Watford-Aston Villa, disputat sâmbătă, în runda cu numărul 20 din Premier League, scor 3-0.

În prelungirile partidei, Acres a primit legătura din studio, însă cu greu a reușit să ofere informații despre meci, el acuzând un cârcel.

"Am cârcel, Jason! Au fost două meciuri în trei zile. Doare! Victoria imensă și confortabilă pentru Watford, mult mai confortabilă decât sunt eu acum. Nu doar fotbaliștii au o perioadă dificilă de Crăciun", a spus Acres, gemând și țipând din cauza durerii.

După aproximativ 30 de secunde, legătura a revenit în studio, unde prezentatorul emisiunii Final Score, Jason Mohammad, a spus amuzat că nu a auzit niciodată de un astfel de eveniment în acest domeniu, scrie Mediafax.

