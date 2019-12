VIDEO ​Trelissac vs Marseille, meciul pentru care fanii s-au așezat la coadă cu o seară înainte ca biletele să fie puse în vânzare

Cupa Franței





Biletele s-au pus în vânzare vineri, la ora locală 10.00, într-un hypermarket din Limoges, oraşul care va găzdui partida, pe Stade de Beaublanc, scrie News.ro.





Pentru a fi siguri că vor prinde bilete, unii fani au venit cu o seară înainte şi au dormit în parcarea magazinului. Primul suporter care a achiziţionat preţiosul tichet de intrare la meci a sosit în parcare joi, la ora locală 21.30.





"Iniţial am vrut să vin vineri, la 07.00, dar am trecut ieri (n.r. - joi) seară ca să văd care este situaţia. Am văzut că era deja lume şi am rămas. Am petrecut noaptea cu un grup simpatic de suporteri din Marsilia. S-a făcut frig şi noaptea a fost lungă, dar iubesc fotbalul şi vreau să am locuri pentru mine şi pentru fiul meu de şase ani, căruia de asemenea îl place fotbalul. Va fi un bun cadou şi cel mai bine va fi când mă voi duce acasă şi voi vedea bucuria fiului meu", a declarat Jerome.

Potrivit sursei citate, peste 4.000 de persoane au stat la coadă pentru a cumpăra bilete la meci. Organizatorii au pus în vânzare 12.000 de bilete.