Eric Bailly (Manchester United), despre copilăria dificilă: "Vindeam țigări și telefoane"

Cursul vieții apărătorului central s-a schimbat în 2010, când a renunțat la școală și a decis să se îndrepte către fotbal. Deși tatăl său a fost dezamăgit de faptul că nu și-a continuat studiile, a fost cu el la trialuri și l-a susținut.





"Am trecut de la a vinde țigări și telefoane pe străzile din Abidjan la a juca pentru cele mai mari cluburi din lume. În 2010, m-am urcat într-un avion spre Burkina Faso. A fost unul dintre cele mai înfricoșătoare momente din viața mea. Asta după ce cu trei ani înainte, pe când aveam 13 ani, am renunțat la școală pentru a încerca să devin fotbalist. Deci, când am luat decizia de a renunța la școală, tatăl meu a fost profund dezamăgit și împotrivă.





a povestit Bailly pentru theplayerstribune.com. Simțeam că pot începe o viață total nouă, odată cu această călătorie. Voiam să o fac. Dar, când m-am urcat în avion, pentru prima dată, o teamă puternică, ce nu avea legătură cu fotbalul, m-a tulburat profund. Când am aflat de această invitație la turneul de fotbal, l-am întrebat pe tata cu ce vom ajunge acolo. Mi-a răspuns: ",





Eric Bailly evoluează pentru Manchester United din 2016, când a fost transferat de la Villareal pentru 38 de milioane de euro. În cei 3 ani, fundașul a prins 74 de meciuri pentru fosta campioană a Angliei și a marcat un gol. În acest sezon nu a debutat, fiind accidentat, potrivit Mediafax.