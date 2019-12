​VIDEO Wolverhampton, victorie spectaculoasă în fața lui Manchester City, după ce a fost condusă cu 2-0

Premier League

Manchester City a evoluat în inferioritate numerică din minutul 12, după eliminarea portarului Ederson, care l-a faultat în apropierea careului pe Jota. Guardiola l-a introdus pe Claudio Bravo, care a intrat în locul atacantului Sergio Aguero.





Oaspeții au deschis scorul în minutul 25, prin Raheem Sterling. Internaționalul englez a ratat primul penalty, însă acesta a fost repetat, iar atacantul a punctat cu emoții. Tot Sterling a făcut 2-0, în minutul 50, după ce l-a lobat pe portarul gazdelor.





Wolves a revenit în joc prin golul lui Adama Traore, din minutul 55, care a trimis un șut de la aproximativ 25 de metri. Egalarea a venit cu opt minute înainte de final, când Traore l-a deposedat pe Mendy în careu și i-a pasat decisiv lui Raul Jimenez. Gazdele au câștigat cele trei puncte în urma golului semnat de Matt Doherty, în minutul 90, potrivit Mediafax.

Clasament:





1. Liverpool 52 puncte (- un meci)

2. Leicester 39

3. Manchester City 38

4. Chelsea 32

6. Tottenham 29

7. Sheffield 29

8. Manchester United 28 etc.

"Nu putem să punem accentul pe meciurile din Cupe, deoarece riscăm ca în sezonul următor să nu fim în Europa. Suntem obișnuiți să fim sus, dar acum suntem foarte departe și trebuie să ne schimbăm mentalitatea.Am spus de multe ori că este nerealist să ne gândim la Liverpool. Trebuie să ne gândim la Leicester acum și să prindem locul doi. Am avut șansa de a trece pe poziția secundă, dar am rămas pe trei.Este dificil în Premier League, mai ales împotriva acestei echipe. Am avut un avantaj, dar nu am reușit să îl apărăm. Au luptat incredibil, au alergat până în ultimele minute, dar am primit goluri pe care le puteam evita. Echipa a luptat, nu regret nimic. Au dat tot pentru a apăra rezultatul.La acest nivel, trebuie să jucăm 11 contra 11. Poți evita să primești goluri, însă uneori intervine oboseala sau timpul mare în care trebuie să te aperi și este dificil",5. Wolverhampton 30