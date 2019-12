Cum vede Jurgen Klopp programul de sărbători din Premier League: "E o crimă"

În acest an, Liverpool va disputa etapele 19 și 20 din Premier League într-un interval de trei zile. În schimb, rivala Manchester City va beneficia de mai puțin de două zile între meciuri, urmând să joace pe 27 și 29 decembrie."Oamenii vor asta. Niciun manager nu are o problemă să joace de Boxing Day (n.r. - perioada sărbătorilor), dar să joci pe 26 și 28 decembrie este o crimă. Clar nu este în regulă, dar tot la fel se întâmplă. Anul acesta, noi vom juca pe 26 și 29 decembrie și e ca și cum am avea o vacanță. Îi înțeleg pe toți cei care spun că nu ar trebui să se mai întâmple asta", a declarat Klopp, potrivit Daily Mail.Klopp a explicat că fotbaliștii au nevoie de cel puțin trei zile între meciuri pentru a avea un randament normal: "Știința din sport spune clar că nu ai cum să gestionezi această situație. Corpul are nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a juca din nou, dar noi ignorăm asta complet. Se spune despre jucători doar că ".Etapa 19 din Premier League se va disputa în perioada 26-27 decembrie, iar runda cu numărul 20 va avea loc în intervalul 28-29 decembrie. Campionatul continuă cu etapa 21, care se va disputa pe 1 și 2 ianuarie, scrie Mediafax.