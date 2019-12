Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: "Anul 2019 a fost cel mai bun din cariera mea"

Dan Petrescu speră ca în 2020 să aibă cel puțin aceleași rezultate. „A fost un an foarte greu, am nevoie de linişte şi de odihnă, sincer. A fost cel mai bun an din cariera mea de antrenor, după un asemenea an, vrei şi tu să te odihneşti. Pentru că vreau să mă întorc. Vreau să fiu mai odihnit şi mai inteligent poate.



A fost foarte bine de ziua mea, am sărbătorit întâi cu echipa, după aia cu maică-mea, cu fratele meu. Acum merg la fete în Dubai să sărbătorim din nou. 2020 sperăm să fie cel puţin la fel de bun, noi tot timpul ca antrenori ne dorim mereu mai mult şi jucătorii la fel. Oriunde aş antrena şi oriunde am jucat fotbal, când jucam, îmi doream mai mult.



Din punct de vedere profesional, va fi foarte greu să obţin aceleaşi rezultate, dar sigur voi da tot ce am mai bun să obţin mai mult, dacă mă voi odihni bine şi dacă voi avea capul limpede, e posibil orice.” , a afirmat antrenorul.



Dan Petrescu a recunoscut că sunt șanse să plece în această pauză de iarnă de la CFR. Tehnicianul este curtat de mai multe formații, iar cu câteva dintre ele chiar s-ar afla în negocieri. El o pregătește pe CFR din martie, timp în care a condus echipa în 45 de meciuri. A înregistrat 23 de victorii, 10 egaluri și 12 înfrângeri.



Anul trecut, cu el pe bancă, ardelenii au cucerit titlul în Liga 1. În acest sezon, CFR este principala candidată la câștigarea campionatului și este calificată în fazele eliminatorii ale Europa League, unde va juca împotriva spaniolilor de la Sevilla.