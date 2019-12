Dan Petrescu: "Sunt în discuții cu câteva echipe, dar nu am luat o decizie"

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a recunoscut că sunt șanse să plece în această pauză de iarnă. Tehnicianul este curtat de mai multe formații, iar cu câteva dintre ele chiar s-ar afla în negocieri, scrie Mediafax.





Petrescu a dezvăluit că în funcție de modul în care vor continua discuțiile, va lua o decizie. În ultimele săptămâni, presa din Rusia nota că Dan Petrescu este pe lista mai multor echipe din zonă, din prima ligă. „Sunt niște oferte și câteva discuții în acest moment. Încă nu am luat vreo decizie. Clubul nu știe, ce să zică?! Știți cum este în fotbal, fiecare antrenor are un preț, are anumite ambiții.” , a spus Dan Petrescu la Digi Sport, care nu a făcut vreun comentariu cu privire la numele formațiilor cu care se află în negocieri.



Petrescu este antrenorul CFR-ului din martie, timp în care a condus echipa în 45 de meciuri. A înregistrat 23 de victorii, 10 egaluri și 12 înfrângeri. Anul trecut, cu el pe bancă, ardelenii au cucerit titlul în Liga 1.



În acest sezon, CFR este principala candidată la câștigarea campionatului și este calificată în fazele eliminatorii ale Europa League, unde va juca împotriva spaniolilor de la Sevilla.