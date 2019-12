Virgil van Dijk (Liverpool): "Am fost puţin dezamăgit când s-a anunţat câştigătorul Balonului de Aur"

A avut o discuție constructivă cu Leo Messi, câștigătorul trofeului, care l-a motivat să continue în aceeași notă. Van Dijk speră să facă un sezon 2019-2020 cel puțin la fel de bun cu Liverpool. Deocamdată, premisele sunt unele bune; echipa este principala favorită la Liga Campionilor și poate câștiga titlul în Premier League, după zeci de ani de pauză.



„Am fost puţin dezamăgit când s-a anunţat câştigătorul, dar nu am niciun regret. Am decis să asist la ceremonie şi nu-mi pare rău deloc, a fost o seară superbă. Am vorbit cu Messi în acea seară. Nu a fost o discuţie îndelungată pentru că el nu se descurcă prea bine în limba engleză. Dar am vorbit cu el suficient ca să-mi dau seama că respectul pe care i-l port este reciproc.”, a declarat Virgil van Dijk pentru Mirror.



Van Dijk a terminat sezonul trecut fără să fie driblat. Dintr-un total de 50 de meciuri, de fundaș nu a trecut niciun adversar. În același timp, și-a trecut în cont și 6 goluri și 4 pase decisive.