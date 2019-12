VIDEO Mbappe, autograful și fericirea copilului care a întrerupt meciul PSG vs Amiens

Un copil a reușit să intre pe teren în ultimele minute ale meciului PSG - Amiens, scor 4-1, care a avut loc sâmbătă, în etapa a XIX-a din Ligue 1. Cu lacrimi în ochi, băiatul a ajuns la Mbappe, l-a îmbrățișat și i-a cerut un autograf.



Copilul, cu o căciulă de Moş Crăciun pe cap, i-a luat prin surprindere pe stewarzi, s-a dus direct la Kylian Mbappe și a sărit în brațele atacantului de la PSG. Cu lacrimi în ochi, băiatul i-a cerut un autograf francezului, care a marcat două goluri în meciul de pe Parc des Princes.



Mbappe l-a condus pe copil în afara terenului, timp în care a primit de la acesta o carte și un pix pentru a-i oferi autograful mult dorit.



Paris SG - Amiens 4-1

Au marcat: Mbappe 10', 65', Neymar 47', Icardi 84' / Mendoza 70'

The most adorable pitch invader \uD83D\uDE0D @KMbappe , you are an absolute star ⭐ pic.twitter.com/7SVdIEWx2F

The kid ran on to the pitch in a Christmas hat to meet @KMbappe—he came away with a hug and a signed book \uD83C\uDF85 pic.twitter.com/j5FAkCOMSp