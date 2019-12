VIDEO Oficial: Carlo Ancelotti revine în Premier League - Italianul o va pregăti pe Everton

Everton a anunțat, sâmbătă, numele noului antrenor al echipei. Carlo Ancelotti (60 de ani), fostul tehnician al celor de la Napoli, îl înlocuieşte pe Marco Silva, demis la 5 decembrie.



Înțelegerea dintre Ancelotti și Everton este valabilă până în 2024. Antrenorul italian îi va avea alături pe fiul său Davide, preparatorul fizic Francesco Mauri şi nutriţionistul Mino Fulco.

Pentru Ancelotti va fi a doua experiență ca antrenor în Premier League, după ce în perioada 2009 - 2011 a pregătit-o pe Chelsea, alături de care a câștigat trei trofee: campionatul, Cupa Angliei (în sezonul 2009/2010) și Supercupa Angliei (2009).

În prezent, Everton ocupă locul 16 în Premier League, cu 18 puncte după 17 meciuri jucate (5 victorii, 3 remize, 9 înfrângeri).

În vârstă de 60 de ani, Ancelotti a fost demis de la Napoli la 11 decembrie. Surprinzator, decizia clubului din Serie A a venit după ce Napoli a învins-o pe Genk, scor 4-0, și s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Ancelotti a pregătit-o pe Napoli de la începutul sezonului 2018/2019. El a terminat pe locul secund în ediţia precedentă din Serie A.

De-a lungul carierei de antrenor, Ancelotti a pregătit echipe precum: A.C. Reggiana 1919 (1995-1996), Parma (1996-1998), Juventus (1999-2001), AC Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), PSG (2011-2013), Real Madrid (2013-2015), Bayern Munchen (2016-2017) și Napoli (2018-2019).

În calitate de antrenor, Carlo Ancelotti a câștigat de trei ori Liga Campionilor: în 2003 și 2007 cu AC Milan și în 2014 cu Real Madrid.



