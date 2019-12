Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FC Viitorul 1-0 / Cele două echipe fac schimb de locuri în clasament

Gaz Metan Mediaş a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), formaţia FC Viitorul, în etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din 2019, potrivit News.ro.

Chamed a marcat dintr-o lovitură liberă din poziţie centrală, de la 22 de metri, în minutul 58.





Au evoluat următoarele echipe:





Gaz Metan: Pleşca - Pleaşcă (R. Romeo '45), M. Constantin, Larie, Velisar - Fofana, N. Roşu (Droppa '79) - Olaru, Chamed, Dumitru Cardoso (Ely Fernandes '68) - S. Buş. Antrenor Edward Iordănescu;





Viitorul: Căbuz - Boboc, Ţîru, Ghiţă, De Nooijer (S. Filip '77) - Achim, Mladen, Houri - Ciobanu - Rivaldinho (Zoua '77), G. Ganea (Louis Munteanu '46). Antrenor Gheorghe Hagi.





Cartonaşe galbene: Buş '9, Fofana '15 / Ganea '21, Ghiţă '22, Mladen '57





Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu şi Alexandru Cerei - Cătălin Buşi; Observatori: Augustus Constantin şi Romulos Gabor.





Astra Giurgiu este provizoriu pe locul I, cu 43 de puncte. CFR Cluj are 41 de puncte şi ocupă locul 2, urmată de CSU Craiova, cu 37 de puncte, şi de FCSB, 36 de puncte. Aceste trei echipe nu au jucat în etapa 22. În plus, FCSB mai are o restanţă cu FC Voluntari, care va avea loc anul viitor.

În urma rezultatului de la Mediaş, Gaz Metan a urcat de pe locul 6 pe locul 5, cu 36 de puncte, iar echipa lui Gheorghe Hagi a coborât pe locul 6, cu 35 de puncte. În preajma locurilor de play-off este FC Botoşani, pe poziţia a şaptea, cu 33 de puncte.