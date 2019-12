​Liga 1: Astra Giurgiu vs Academica Clinceni 3-1 / Gazdele au revenit pe prima poziție

Au marcat: Răuţă '5 (a), Begue '27, Alibec '71 / David Bruno '77 (a).





1-0, min. 5: Florentin Matei a centrat din corner, de pe partea stângă, Răduţ a lovit balonul cu capul şi Răuţă a deviat în propria poartă;





2-0 min. 27: O fază spectaculoasă a gazdelor. Florentin Matei a avut o acţiune personală în careul oaspeţilor, i-a pasat lui Alibec în stânga, acesta a centrat cu călcâiul în centru, iar Begue a marcat, tot cu călcâiul, de la şapte metri;





3-0, min. 71: Begue i-a pasat pe culoar lui Alibec, acesta a driblat un adversar şi a marcat cu un şut la colţul scurt, de la 12 metri;





3-1, min. 77: Merloi a centrat de pe partea dreaptă, iar David Bruno a marcat în propria poartă.





Răuţă (Academica) a fost eliminat în minutul 36, pentru un fault în poziţie de ultim apărător asupra lui Alibec.





Au evoluat următoarele echipe:





Astra: Kitanov - David Bruno, Graovac (Dandea '76), Dima, Radunovici - Crepulja - Stahl (Tounkara '17), Răduţ (Enache '78), Begue, Fl. Matei - Alibec. Antrenor Bogdan Andone;





Academica: Vâlceanu - G. Matei (Achim '46), Răuţă, Patriche, Dobrescu - Cebotaru - Merloi, Şut, Buziuc (R. Ion '46), Deretti (Cr. Dumitru '50) - Vojtus. Antrenor Ilie Poenaru.





Cartonaşe galbene: Fl. Matei '70, Radunovici '80;





Cartonaş roşu: Răuţă '36





Arbitri: Marian Barbu - Marius Nicoară şi Bucsi Imre-Laszlo - Lucian Rusandu; Observatori: Adrian Vidan şi Marcel Vasile.





În urma acestui rezultat, Astra Giurgiu a trecut provizoriu pe locul I, cu 43 de puncte. CFR Cluj are 41 de puncte şi ocupă locul 2, urmată de CSU Craiova, cu 37 de puncte, şi FCSB, 36 de puncte. Aceste trei echipe nu au jucat în etapa 22. În plus, FCSB mai are o restanţă cu FC Voluntari, care va avea loc anul viitor.





Academica Clinceni rămâne pe locul 12, de baraj, cu 20 de puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt, de pe locul 13, retrogradabil, care nu a evoluat în această etapă.