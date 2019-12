Takumi Minamino este noul jucător al celor de la Liverpool, liderul din Premier League prezentându-l pe japonezul achiziționat de la RB Salzburg.



Jucătorul nu a costat-o prea mult pe Liverpool, în conturile celor de la Salzburg intrând 8.5 milioane de euro.



"Visul meu de a deveni jucător al echipei Liverpool este realitate" - Takumi Minamino.



La formația de pe Anfield, Takumi Minamino va purta tricoul cu numărul 18.



Niponul a îmbrăcat de 199 de ori tricoul celor de la Salzburg, echipă pentru care a marcat de 64 de ori.



Momentul în care Takumi a semnat pentru Liverpool:



