Idee pentru națională: Mirel Rădoi vrea naturalizarea lui Mario Camora

Selecţionerul echipei naţionale Mirel Rădoi doreşte naturalizarea căpitanului echipei CFR Cluj, portughezul Mario Camora, transmite News.ro.





"Camora e de ani de zile la un nivel incredibil. E un jucător pe care eu am vrut să-l transfer la FCSB de la CFR şi nu am putut. Mureşan mi-a spus <orice jucător vă alegeţi, dar nu Camora>, în momentul în care am negociat. Dar dacă durează procesul de naturalizare doi ani... Are 34 de ani, în aceşti doi ani face 36", a declarat Rădoi, la Digi Sport.



În vârstă de 33 de ani, Camora este la CFR Cluj din vara anului 2011. El a mai jucat la Beira -Mar şi Naval.



Luna trecută, Mirel Rădoi a anunţat că vrea să-i naturalizeze pe atacantul francez Billel Omrani de la CFR Cluj şi pe atacantul italian de origine română Dumitru Cardoso de la Gaz Metan Mediaş.