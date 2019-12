FC Barcelona vs Real Madrid (de la ora 21:00) / Locul 1 în LaLiga, miza primului El Clasico al sezonului

Programată inițial la finalul lunii octombrie, întâlnirea din cele două rivale (din etapa a zecea) a fost anulată din cauza violențelor care au avut loc la Barcelona în acea perioadă. El Clasico va putea fi urmărit pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus.



Echipele probabile:





Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Pique, Lenglet, Alba – Rakitic, Busquets, de Jong – Messi, Suarez, Griezmann





Real Madrid: Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Mendy – Kroos, Casemiro, Valverde – Modric – Bale, Benzema







Ce au spus cei doi antrenori:





"Anul acesta, lupta din campionat este foarte strânsă, iar El Clasico este întotdeauna echilibrat, indiferent de forma celor două echipe. Câștigarea El Clasico ar fi un pas mare înainte. Câștigătorul va avea trei puncte avans.







În meciurile pe care le-am jucat pe Bernabeu am obținut rezultate bune. Cu toate acestea, Real Madrid joacă de obicei bine pe Camp Nou, iar aceste întâlniri sunt intense. Benzema are un sezon minunat, marchează o mulțime de goluri și este golgheterul lui Real. Va trebui să-l urmărim.





Faptul că avem o zi în plus de odihnă este un avantaj mic. Dar așa cum era programat meciul inițial noi aveam mai puține zile de odihnă. Când ajungem în aceste situații echipele se pregătesc din timp și motivația este mai presus de orice. Anul trecut am jucat miercuri și sâmbătă, iar rezultatul a fost foarte bun", a spus Ernesto Valverde.



"Este un simplu meci de fotbal. Se spun multe lucruri în jurul acestui subiect, dar ceea ce oamenii vor să vadă este un bun meci de fotbal, nimic în plus. Tot ceea ce trebuie să facem, este să ne punem toată energia pe teren şi să ne gândim la joc. Restul, am putea discuta timp de o săptămână", a declarat Zinedine Zidane.





"Nimic nu mă preocupă, sunt foarte mulţumit! Şi toţi simţim la fel, suntem bucuroşi să jucăm un meci ca acesta, un clasico. Îmi amintesc când eram jucător că practic trăiam pentru astfel de meciuri. Sper să vedem un meci mare mâine (miercuri)", a adăugat Zidane.



De știut despre cele două echipe:

Ambele formații vin după câte un rezultat de egalitate. Barcelona a remizat în deplasare cu Real Sociedad, scor 2-2, în timp ce Real Madrid a scos in extremis un egal cu Valencia, pe Mestalla, scor 1-1. Barcelona este neînvinsă de cinci etape în LaLiga, ultima înfrângere fiind înregistrată pe terenul celor de la Levante, scor 1-3, pe 2 noiembrie. De partea cealaltă, madrilenii nu au mai pierdut în campionat de șapte etape. Ultimul eșec al Realului a fost pe 19 octombrie, în deplasare, cu Mallorca, scor 0-1. În actuala ediție din LaLiga, Barcelona a obținut 11 victorii, cu una mai mult decât marea rivală. Catalanii au două remize și trei înfrângeri, în timp ce trupa lui Zidane are cinci egaluri și o singură înfrângere. În ceea ce privește golaverajul, Barcelona a marcat în 16 meciuri de 43 de ori (cel mai bun atac din campionat) și a încasat 20 de goluri. Real Madrid a marcat 33 de goluri și a primit 12. Lionel Messi (Barcelona) și Karim Benzema (Real Madrid) sunt cei mai buni marcatori din LaLiga în acest sezon, fiecare cu câte 12 goluri. Real Madrid nu a mai câștigat în fața Barcelonei din august 2017, când se impunea în ambele manșe din Supercupa Spaniei (3-1 pe Camp Nou și 2-0 pe Bernabeu). Ambele formații sunt calificate în optimile Champions League. Barcelona a fost lider în Grupa F, cu 14 puncte, înaintea celor de la Dortmund, Inter și Slavia Praga. Real Madrid a încheiat pe locul doi Grupa A, cu 11 puncte, în spatele lui PSG și înaintea celor de la Club Brugge și Galatasaray. În optimi, Barca o va înfrunta pe Napoli, iar Real se va duela cu Manchester City. Ultimele cinci partide:

Barcelona: patru victorii, o remiză



Inter - Barcelona 1-2

Barcelona - Mallorca 5-2

Atletico Madrid - Barcelona 0-1

Barcelona - Borussia Dortmund 3-1

Real Madrid: trei victorii, două remize Valencia - Real Madrid 1-1

Club Brugge - Real Madrid 1-3

Real Madrid - Espanyol 2-0

Alaves - Real Madrid 1-2

Real Madrid - PSG 2-2



Cum arată clasamentul înainte de El Clasico:







Barcelona vs Real Madrid, ultimele zece întâlniri directe (meciuri oficiale): Real Sociedad - Barcelona 2-2Inter - Barcelona 1-2Barcelona - Mallorca 5-2Atletico Madrid - Barcelona 0-1Barcelona - Borussia Dortmund 3-1Valencia - Real Madrid 1-1Club Brugge - Real Madrid 1-3Real Madrid - Espanyol 2-0Alaves - Real Madrid 1-2Real Madrid - PSG 2-2







Real Madrid - Barcelona 0-3, 27 februarie 2019 (Cupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 1-1, 6 februarie 2019 (Cupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 5-1, 28 octombrie 2018 (LaLiga)

Barcelona - Real Madrid 2-2, 6 mai 2018 (LaLiga)

Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017 (LaLiga)

Real Madrid - Barcelona 2-0, 17 august 2017 (Supercupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 1-3, 13 august 2017 (Supercupa Spaniei)

Real Madrid - Barcelona 2-3, 23 aprilie 2017 (LaLiga)

Barcelona - Real Madrid 1-1, 3 decembrie 2016 (LaLiga)

Meciuri în LaLiga: 178. Victorii Real - 72, Victorii Barcelona - 72, Remize - 34. Meciuri în Cupa Regelui: 35. Victorii Real - 12, Victorii Barcelona - 15. Meciuri în Cupa Ligii: 6. Victorii Real - 0, Victorii Barcelona - 2. Meciuri în Supercupa Spaniei: 14. Victorii Real - 8, Victorii Barcelona - 4. Meciuri în Champions League: 8. Victorii Real - 3, Victorii Barcelona - 2. În toate competițiile: 241 de partide. Victorii Real - 95, Victorii Barcelona - 95, Remize - 51. Toate meciurile (plus amicale): 275. Victorii Real - 99, Victorii Barcelona - 115, Remize - 61.

Golgheterii celor două echipe în actualul sezon: Real Madrid - Barcelona 0-1, 2 martie 2019 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 0-3, 27 februarie 2019 (Cupa Spaniei)Barcelona - Real Madrid 1-1, 6 februarie 2019 (Cupa Spaniei)Barcelona - Real Madrid 5-1, 28 octombrie 2018 (LaLiga)Barcelona - Real Madrid 2-2, 6 mai 2018 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017 (LaLiga)Real Madrid - Barcelona 2-0, 17 august 2017 (Supercupa Spaniei)Barcelona - Real Madrid 1-3, 13 august 2017 (Supercupa Spaniei)Real Madrid - Barcelona 2-3, 23 aprilie 2017 (LaLiga)Barcelona - Real Madrid 1-1, 3 decembrie 2016 (LaLiga)





Barcelona: Lionel Messi - 14 goluri

Real Madrid: Karim Benzema - 16 goluri



Jucătorii cu cele mai multe goluri marcate în El Clasico:



1. Lionel Messi (Barcelona) 26 de goluri

2. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 18

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 18



Jucătorii cu cele mai multe apariții (partide):



1. Manuel Sanchis (Real Madrid) - 43 de partide

2. Xavi Hernandez (Barcelona), Francisco Gento (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid) - cu câte 42 de partide

3. Lionel Messi (Barcelona) - 41

4. Andres Iniesta (Barcelona) - 38.



Rezumatul ultimei partide: Real Madrid - Barcelona 0-1