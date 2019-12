Jorge Mendes: "Dacă ar fi jucat la Real Madrid, Ronaldo ar fi câștigat Balonul de Aur"

Portughezul Jorge Mendes, agentul lui Cristiano Ronaldo, a declarat că atacantul lui Juventus merita să câștige Balonul de Aur în 2019. Mendes este de părere că dacă lusitanul ar fi jucat la Real Madrid, el ar fi fost cel care ar fi cucerit trofeul. "A fost nedrept să-l câștige Messi", a precizat Mendes.







"În ultimii doi ani, Cristiano merita să câștige măcar o dată Balonul de Aur. Dacă ar fi jucat la Real Madrid, l-ar fi câștigat. Anul viitor va ajunge la cel puțin 110 goluri pentru Portugalia. Doar pentru asta ar trebui să câștige următorul Balon de Aur. A fost nedrept să-l câștige Messi. Cristiano a câștigat și Liga Națiunilor, dar asta este viața, vom vedea ce se va întâmpla în 2020", a declarat Jorge Mendes.





"Cristiano este pentru mine cel mai bun jucător din istoria fotbalului mondial. Portugalia înainte de Cristiano nu a câștigat nimic. Cu Cristiano a câștigat Campionatul European, Liga Națiunilor, în 2004 a fost finalistă la Campionatul European. El a transformat fotbalul mondial", a mai spus Mendes.







Cristiano Ronaldo a câștigat de cinci ori Balonul de Aur, în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017. Portughezul s-a clasat de șase ori pe locul al doilea (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) și o dată pe locul al treilea (2019). În acest an, jucătorul lui Juventus a fost depășit de argentinianul Lionel Messi (Barcelona) și olandezul Virgil van Dijk (Liverpool).





Messi și-a îmbogățit palmaresul cu al șaselea Balon de Aur, după cele cucerite în 2009, 2010, 2011, 2012 și 2015. El a câştigat în acest an şi premiul FIFA The Best pentru cel mai bun jucător al anului 2019, dar şi Gheata de Aur.





Ultimii câștigători ai Balonului de Aur:





2019 Lionel Messi

2018 Luka Modric

2017 Cristiano Ronaldo

2016 Cristiano Ronaldo

2015 Lionel Messi