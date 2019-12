Juan Emmanuel Culio, după ultimul său meci la CFR Cluj: "Mulţumesc României pentru că mi-a dat tot!"

"Am luat decizia la Roma, după meciul cu Lazio. Atunci am fost foarte emoţionat. Mulţumesc celor din Cluj care au venit astăzi la stadion, luni seară, pe frig, stadionul a fost aproape plin. Asta a fost foarte, foarte frumos. Decizia a fost grea, dar fără familie nu pot să joc. Familia este viaţa mea, nu pot juca fără ea. Familia e în Argentina, eu aici, fără copil, fără soţie nu pot juca.



Trebuie să fiu corect în primul rând cu mine, apoi cu colegii, cu antrenorii, cu conducerea. Eu stau aici patru luni, e greu pentru mine şi nu vreau asta. Nu vreau să fur banii, vreau să fiu corect cu totul. Acum a fost mai frumos decât atunci când am jucat în prima perioadă aici. A fost un play-off greu, au fost apoi preliminariile Champions League, Europa League, campionatul foarte greu.

Am câştigat zece trofee aici, asta se câştigă cu echipa, nu cu un jucător. Echipa va câştiga iar campionatul dacă va juca tot aşa. Va fi greu, dar au valoare şi mentalitate foarte bune şi un antrenor incredibil. E un antrenor care pregăteşte meciurile în mod incredibil. România e prea mică pentru el, ar merita să antreneze într-o ligă mai bună, e un antrenor foarte, foarte bun. El m-a sunat şi spus să vin înapoi la CFR că facem echipă puternică. Dacă faci echipă puternică şi ieşim campioni, vin, i-am spus. Am venit pentru Dan Petrescu şi pentru club.

Vreau să fac cursuri de antrenor şi apoi să revin aici şi să lucrez cu Dan. Lucrez cu el oriunde ar fi, peste doi-trei ani. Vreau să mai joc în Argentina încă doi ani, cât pot. În această seară a fost foarte frumos, incredibil, nu am crezut să vină atâta lume pe frig, luni. Mulţumesc României pentru că mi-a dat tot, pentru mine, pentru familia mea! Asta nu o să uit. România va rămâne mereu în inima mea. Hai, România!", a declarat Culio, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.





CFR Cluj a revenit pe primul loc în Liga I după ce a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al etapei a XXI-a. Budescu a fost eliminat după două cartonaşe galbene, primul pentru proteste, iar al doilea pentru un fault asupra lui Culio. Aceasta este prima înfrângere a lui Bogdan Andone ca antrenor al Astrei, în Liga I, după opt victorii la rând. Au marcat Burcă '23 şi Kitanov '84 (a).





Înaintea partidei, Culio, care a jucat ultimul lui meci pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, a primit o plachetă şi un tricou inscripţionat pe o parte cu "Mulţumim" şi pe spate cu "230", reprezentând numărul de meciuri jucate la formaţia ardeleană. Camora i-a cedat banderola de căpitan al echipei la acest meci.





Culio va juca şi în ultima partidă a CFR-ului din acest an, sâmbătă, cu FC Voluntari, în Pipera, apoi se va întoarce în ţara lui natală, Argentina, unde îşi va continua cariera. Mijlocaşul a luat această decizie din motive familiale.