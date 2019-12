​Plătit cu aproximativ 500.000 de lire sterline pe săptămână, Gareth Bale a fost rezervă la meciul galacticilor cu Valencia (de pe Mestalla), dar nu s-a plictisit pe banca de rezerve.

Galezul a fost surprins de camerele televiziunii spaniole distrându-se cu o sticlă de apă pe care încerca să o facă să cadă "în picioare" (n.r. bottle flip challenge). Casemiro și Militao au fost coechipierii care s-au amuzat alături de starul din Țara Galilor.



Bale și-a făcut apariția pe teren în minutul 69, atunci când i-a luat locul lui Isco.



Aici poți vedea momentul de distracție al lui Bale pe banca de rezerve:



Real Madrid are paying Gareth Bale £500,000 per week to do the Bottle flip challenge on the bench. \uD83D\uDE2D\uD83D\uDE2D\uD83D\uDE2D pic.twitter.com/HwKybbWNOA