​Liga 1: Viitorul vs FCSB 0-2 / Soiledis și Coman au înscris și cele două echipe au făcut rocada

0-1: Soiledis a deschis scorul cu capul din şase metri, după un corner.





0-2: Coman a înscris din aproximativ 14 metri, cu un şut cu stângul, în diagonală.

"Sunt mulţumit de jocul făcut de jucătorii mei. Confirmăm momentul bun prin care trecem şi ne dorim foarte mult să rămânem la fel de echilibraţi şi să câştigăm şi meciul cu Craiova. Ultima impresie contează cel mai mult. A fost un joc foarte bun, sunt mulţumit de jucători. Sincer să fiu, când am preluat echipa ştiam ce pot jucătorii. Am considerat că se poate să lucrez foarte bine cu ei. Erau doar debusolaţi la un moment dat. Nu trebuie să cădem în partea cealaltă, euforie, mândrie, încredere, trebuie să rămânem liniştiţi. Încerc să fiu echilibrat în primul rând eu", a spus Vintilă la Digi Sport.



"Ei mult mai concreţi, cu mai multă personalitate. În repriza a doua am încercat, din păcate a fost greu şi imposibil. FCSB a câştigat meritat. Felicitări. Asta e. Mergem înainte, dar vom analiza foarte serios lucrurile. Avem un lot numeros şi mulţi jucători nu se văd. Era total altceva ceea ce trebuia să facem noi astăzi ca echipă. FCSB e o echipă puternică, iute, tehnică, cu jucători valoroşi, şi noi n-am fost la nivelul nostru cel mai bun. Mie mi s-a părut că da, trebuia să primească Viitorul 11 metri. Nu ştiu, nu am văzut la televizor. Se termină anul şi vom vedea, vom analiza, pentru că trebuie să facem analiză", a spus Hagi la Digi Sport.



Au evoluat echipele:





FC Viitorul: Căbuz – Boboc, Mladen, Ghiţă, de Nooijer – Ciobanu, Artean (Iacob ’30), Houri – C. Matei (Munteanu ’46) – Rivaldinho (Pitu ’76), G. Iancu. Antrenor: Gheorghe Hagi





FCSB: Bălgrădean – Creţu, Planic, Soiledis, Panţîru (I. Cristea ’46) – Ov. Popescu, Nedelcu (Filip ’76), Moruţan – Man (Popa ’85), Fl. Tănase, Fl. Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă





Cartonaşe galbene: Artean ’16, Mladen ’40, Ghiţă ‘50 / Creţu ’38, Moruţan ‘52





Arbitri: Radu Petrescu - Mircea Grigoriu, Marius Nicoară - Andrei Antonie. Observatori: Sajtos Laszlo, Ioan Mironaş

1. Astra Giurgiu 20 meciuri (30-18) 40 puncte2. CFR Cluj 20 (42-16) 383. CSU Craiova 21 (31-20) 374. FCSB 20 (31-24) 365. FC Viitorul 21 (41-25) 356, Gaz Metan Mediaș 21 (41-25) 337. FC Botoșani 21 (29-28) 308. Dinamo București 21 (32-36) 289. Sepsi Sfântu Gheorghe 21 (22-20) 2510. Poli Iași 21 (22-29) 2211. Chindia Târgoviște 21 (24-39) 2112. Academica Clinceni 21 (26-39) 2013. FC Hermannstadt 21 (20-36) 2014. FC Voluntari 20 (13-36) 8