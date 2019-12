​​VIDEO Chelsea, învinsă acasă de Bournemouth / Remiză pentru Leicester (Rezultatele zilei)

Southampton vs West Ham

Manchester United vs Everton

Wolverhampton vs Tottenham

Arsenal vs Manchester City





Clasament:





1. Liverpool 17 meciuri (42-14) 49 puncte

2. Leicester 17 (34-11) 39

3. Manchester City 16 (44-19) 32

4. Chelsea 17 (31-25) 29

6. Manchester United 16 (25-19) 24

7. Wolverhampton 16 (23-19) 24

8. Tottenham 16 (30-23) 23 etc.

Gosling a înscris golul victoriei celor de la Bournemouth în minutul 84. Vezi aici reușita. Finlandezul Pukki a deschis scorul pentru Norwich în minutul 26, în timp ce portarul Krul nu a reușit să respingă o lovitură de la cap la un corner și a trimis mingea în propria poartă în minutul 38. Liverpool vs Watford 2-0 (Salah '38, '90)Burnley vs Newcastle 1-0 (Wood '58)Sheffield United vs Aston Villa 2-0 (Fleck '50, '73)5. Sheffield United 17 (21-16) 25