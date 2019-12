VIDEO "Eroul de la Roma" o părăsește pe CFR Cluj din motive personale / Culio și-a anunțat retragerea din fotbal

CFR Cluj se va despărți de unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Emmanuel Culio (36 de ani) a decis să plece de la campioana României, din motive personale. Pe pagina de Facebook a clubului din Gruia a fost anunțată plecarea argentinianului de la echipa pregătită de Dan Petrescu.





"Luni jucăm pentru Culio, Eroul de la Roma sau oricum doriţi voi, suporterii CFR-işti să îl numiţi, pe unul dintre cei mai buni jucători care au îmbrăcat vreodată tricoul “alb-vişiniu”! Haideţi cu toţii la stadion, haideţi cu toţii în Gruia!





Mijlocaşul nostru a luat decizia de a părăsi România din motive personale şi de a se întoarce alături de familia sa în Argentina. În întreaga carieră, Culio n-a petrecut nici măcar o zi departe de soţia şi copiii săi, iar gândul că ar urma să stea în România fără ei l-a făcut să ia această decizie.





E o decizie care, pe noi, toţi cei din Familia CFR ne întristează, pentru că ne despărţim nu doar un fotbalist extraordinar, ci de un om incredibil, un muncitor desăvârşit, un model pentru orice tânăr fotbalist, o persoană cu un caracter remarcabil.





Mulţumim, Juan! Mulţumim pentru că ai fost un exemplu pentru noi toţi din club, pentru că ai venit în România, la mii de kilometri de casă să joci fotbal, pentru că ai îmbrăcat cu mândrie mereu tricoul “alb-vişiniu” şi pentru tot profesionalismul de care ai dat dovadă.





Îşi dorim multă baftă în tot ceea ce vei alege să faci de aici înainte, fie că o să mai joci fotbal în Argentina, pentru că ştim că o poţi face încă la un nivel ridicat, fie că vei alege cariera de antrenor. Noi ne dorim să revii într-o zi în Gruia şi din postura de antrenor pentru că CFR şi Clujul va fi mereu casa ta.





Pentru meciul cu Astra, intrarea spectatorilor va fi liberă, iar cei care şi-au achiziţionat deja bilete îşi vor primi banii înapoi. Haideţi să cântăm cu toţii pentru Culio la ultimul său meci în Gruia!", este anunțul postat de clubul CFR Cluj, pe pagina de Facebook.





Emmanuel Culio a ajuns prima dată la CFR Cluj în iulie 2007, de la formația din Chile, La Serena, contra 600 de mii de euro. Atunci, a evoluat trei sezoane și jumătate, după care în ianuarie 2011 s-a transferat la Galatasaray, contra două milioane de euro.





În iulie 2017, după 10 ani de când a ajuns prima dată în Gruia, Culio a revenit la Cluj, liber de contract, de la RCD Mallorca.





În total, mijlocașul în vârstă de 36 de ani a evoluat în 225 de meciuri în tricoul ardelenilor, a marcat 28 de goluri și a oferit 33 de pase decisive, potrivit Mediafax.

Argentinianul anunță însă și o revenire la Cluj, dar nu în calitate de jucător.





"Bună ziua, vreau să mă adresez oamenilor de la CFR, colegilor meu, clubului. Am luat o decizie grea. Mi-e greu să vorbesc. Am luat decizia de a pleca de la club din motive familiale. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor mei, antrenorilor, clubului. Să le mulțumesc pentru toți acești ani frumoși pe care i-am petrecut aici la club, atât oamenilor de acum, cât și cei pe care i-am avut alături în perioadă 2007-2011 și lor vreau să le mulțumesc.





A fost o decizie extrem de dificilă pentru mine, gândită, la care am meditat, dar e cel mai bine pentru mine, pentru că familia mea e mai presus de fotbal, mai presus de orice! Mereu m-am gândit la familia mea, de când am început să joc fotbal. Mereu am jucat pentru familia mea și am vrut să știu că ai mei sunt bine.





Am petrecut ani minunați aici în România și sunt foarte recunoscător, nu doar clubului CFR Cluj, cât și întregii țări pentru că mi-a deschis ușa și pentru că m-a făcut omul care sunt astăzi, pentur că mi-a oferit șansa să vin în Europa, mi-a dat un nume în Europa, atât în fotbal, cât și ca simplu om.





Nu știu ce să mai spun pentru că acest moment este ca și un meci, de fapt este mai dificil decât un meci.





În acest moment transpir, tremur, pentru că niciodată nu mi-am imaginat că voi lua această decizie, însă viața te învață lucruri, iar așa e mai bine pentru club, pentru colegii mei, pentru că, înainte de toate, trebuie să fiu sincer cu mine. Dacă familia mea merge în Argentina, eu nu puteam să stau aici fără ei. Dacă plecau, eu aici jucam rău, iar asta nu era bine nici pentru echipă, nici pentru club, nici pentru nimeni.





Astfel că am vrut să las o impresie bună, atât pentru mine, cât și pentru club, pentru toți. E decizia cea mai înțeleaptă pentru toți.





Vreau să mulțumesc din nou oamenilor din club, colegilor, pentru că m-au ajutat să câștig atâtea trofee aici la CFR Cluj, pentru că m-au făcut cel mai bun jucător din istoria CFR-ului, pentru că singur nu aș fi reușit.





Voiam să vă transmit că am luat această decizie și că o să vă port mereu în inimă, să nu aveți nicio îndoială. CFR va fi mereu în inima mea, este a doua mea casă.





Vă îmbrățișez!





Nu se închide aici această etapă, eu vreau să vin să ajut clubul, dar în afara terenului de joc. Așa că mulțumesc mult și voi rămâne etern recunoscător României.





La revedere!", au fost cuvintele lui Emmanuel Culio.