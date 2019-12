Zlatan Ibrahimovic și cel mai bun jucător al momentului: Fără Messi și Ronaldo pe listă

Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat favoritul în ceea ce privește răspunsul la întrebarea "care este cel mai valoros jucător al momentului?". Dacă până acum atacantul suedez rostea numele brazilianului Ronaldo, acum Kylian Mbappe a devenit preferatul lui Ibrahimovic.





"Face diferența. Are doar 19 ani și suntem deja în fața unui star. Să sperăm că va continua să muncească mult și să își păstreze dorința pe care o arată astăzi pe terenul de joc. Dacă fotbalul o să îl atragă, în următorii ani, o să crească și o să obțină multe lucruri", a spus Zlatan Ibrahimovic, pentru publicația GQ, din Italia, citat de sport.es.



În plus, Ibravimovic i-a oferit și un sfat lui Mbappe: "Este fundamental să își păstreze mintea limpede, lucru care uneori este imposibil de menținut".



Nu cu puțin timp în urmă, atacantul suedez în vârstă de 38 de ani spunea că cel mai bun jucător din lume a fost Ronaldo, brazilianul: "Când juca el (n.red. - Ronaldo Luis Nazario de Lima) toți voiam să îl copiem. Avea un stil elegant. Pe mine m-a determinat să mă uit la toate meciurile la televizor. Astăzi, nu văd prea multe".



Concluzia lui Zlatan a fost: "Mbappe este altceva față de toți ceilalți".



Kylian Mbappe (20 de ani) a ajuns la PSG în vara anului 2017, sub formă de împrumut de la Monaco. După un an, atacantul francez a fost transferat definitiv pe Parc des Princes, contra sumei de 145 de milioane de euro. În tricoul parizienilor, Mbappe a evoluat în 103 meciuri, în toate competițiile, a marcat de 73 de ori și a oferit 40 de pase de gol, informează Mediafax.