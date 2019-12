Victor Piţurcă, antrenor Craiova: ''Vreau campionatul! Nu am şanse, plec! E simplu"

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă premergătoare partidei cu FC Voluntari, de sâmbătă, din etapa a 21-a a Ligii 1 de fotbal, că obiectivul său este cucerirea titlului, iar în cazul în care va ajunge la concluzia că nu are şanse, va părăsi formaţia.



''Vreau campionatul! Nu am şanse, plec! E simplu. Chiar dacă am pierde ambele meciuri care au mai rămas de jucat până la finele anului, şanse ar mai fi la titlu, dar vedem strategia care va fi în continuare. V-am spus că eu vreau să câştig campionatul, nu mă interesează locurile 2, 3, 4 sau să cresc jucători. Din păcate uneori nu reuşim golul, care este cel mai important moment al unui meci. Când eşti în zona careului de 16 metri, atunci intervine şi inspiraţia jucătorului, momentul lui de creaţie. Din păcate în ultimul meci nu am reuşit să înscriem şi nu a fost prima dată. S-a întâmplat şi la Sepsi, la Clinceni. Unde nu am reuşit să marcăm gol am pierdut puncte. Acesta este jocul propus de mine, unul bazat preponderent pe atac şi nu voi renunţa la el. Este vorba despre Universitatea Craiova şi ca să poţi să te impui, să câştigi campionatul, trebuie să ai un astfel de joc. Sunt alte echipe care propun un altfel de joc, noi asta propunem. Din păcate însă, deşi de multe ori am dominat de la un capăt la altul, nu am reuşit să ne impunem'', a afirmat tehnicianul.



Întrebat dacă echipa poate lua titlul cu actualul lot, Piţurcă nu a fost foarte explicit, menţionând că deşi acest lucru este posibil, îşi doreşte jucători valoroşi.



''Nu vreau acelaşi lot de jucători, eu vreau jucători valoroşi (...) Putem lua titlul cu acest lot. Dacă era sănătos Koljic, sunt sigur că mai aveam vreo 6 puncte în plus în clasament. Aşa cred eu. Toate problemele se remediază când marchezi şi când totul revine la normal. Ceea ce noi nu am reuşit. Nu este suficient doar să dominăm. Avem posesia, ajungem la poartă dar nu reuşim să marcăm'', a arătat antrenorul grupării din Bănie, punctând că nu există în prezent negocieri pentru aducerea unor jucători noi în iarnă, dar fără a exclude această variantă.



Referindu-se la meciul cu FC Voluntari, Piţurcă a arătat că deşi gruparea ilfoveană este pe ultimul loc, confruntarea nu va fi una uşoară.



''Este un adversar pe care l-am învins de două ori, atât în campionat cât şi în Cupă. Chiar dacă toată lumea are impresia că va fi un meci uşor, din punctul meu de vedere nu va fi aşa. Văzând ultimele meciuri ale celor de la Voluntari, au făcut partide bune spre foarte bune dar la final s-au văzut ori egalaţi, cum a fost la Iaşi, ori pierzând jocurile. Meciul va fi dificil, sper ca jucătorii mei au înţeles că la fiecare meci, la fiecare moment al meciului, trebuie să rămână concentraţi, să joace la acelaşi nivel de concentrare ca să câştigăm. Din punctul meu de vedere, Voluntari este o echipă periculoasă. Din punct de vedere al antrenamentelor noastre, totul s-a derulat bine, sper că mâine seară să obţinem cele 3 puncte. Vor fi câteva schimbări în formula de joc, nu multe, dar vor fi. Va fi un meci periculos, să pierzi puncte cu Voluntari ar fi foarte greu de digerat'', a spus Piţurcă.



El a fost de părere că până la finalul sezonului se poate întâmpla orice, chiar dacă Astra, fiind lider în prezent, pare favorită la titlu.



Meciul Universitatea Craiova - FC Voluntari se va disputa sâmbătă seara, de la ora 20:00, pe stadionul ''Ion Oblemenco''.



În clasament, U Craiova este pe locul 4, cu 34 puncte, FC Voluntarii fiind pe ultima poziţie (14) cu 8 puncte.