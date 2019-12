Simone Inzaghi sugerează că scoțienii de la Celtic s-ar fi dat la o parte din calea CFR-ului

​Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, care lupta cu CFR Cluj pentru calificarea în 16-imile Ligii Europa, minimizează eşecul formaţiei lui la Rennes, după ce a afirmat că "în România nu era un meci", joi seară, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, sugerând că scoţienii de la Celtic, care nu au aliniat cea mai bună echipă, nu au opus rezistenţă, informează News.ro.





"Probabil în prima repriză ar fi trebuit să facem mai mult, în a doua nu am început rău, dar în România nu era un meci, calificarea noastră nu a fost pierdută la Rennes. Trebuia să jucăm mai bine alte partide, nu am obţinut puncte suficiente. Nu am avut o grupă simplă, deoarece Celtic şi Rennes sunt puternice, dar s-a calificat Cluj. Regretele sunt pentru rezultatele din alte partide", a spus Inzaghi după meciul pierdut în Franţa, scor 0-2, potrivit gazzetta.it.



CFR Cluj s-a calificat în 16-imile Ligii Europa, după ce a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), campioana Scoţiei, Celtic Glasgow, în etapa a VI-a a Grupei E. CFR Cluj este pentru a doua oară în primăvara Ligii Europa după sezonul 2012/2013, când a fost eliminată în 16-imi de Inter Milano (0-2 în deplasare şi 0-3).



Campioana României nu a fost pusă la încercare de Celtic, venită la Cluj cu o echipă din care au lipsit mai mulţi titulari. Clujenii au controlat meciul de la început până la final. Ei au avut două ocazii în prima repriză, dar golurile au venit după pauză, reuşite fiind de Burcă '49 şi Djokovici '70.



În celălalt meci din grupă, Rennes - Lazio s-a terminat scor 2-0 (Gnagnon '30 şi '87). Ştefan Radu nu a fost în lotul oaspeţilor.



Clasamentul final al grupei este următorul: Celtic - 13 puncte, CFR Cluj - 12 puncte, Lazio - 6 puncte, Rennes - 4 puncte. Celtic şi CFR Cluj merg în primăvara LE.



Tragerea la sorţi a 16-imilor Ligii Europa este luni, de la ora 14.00.