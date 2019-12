Europa League: Arsenal, Ludogoreț și CFR Cluj, printre ultimele echipe calificate în 16-imi; Borussia Monchengladbach, eliminată (Rezultatele serii)

Rezultatele serii:





Grupa A

APOEL - Sevilla 1-0

A marcat: Savic 61'



Qarabag - Dudelange 1-1

Au marcat: Gueye 90+1' / Bougrine 63'

Cartonaș roșu: Qarayev (Qarabag) 46'



Clasament:



1. Sevilla 15 puncte

2. APOEL 10

3. Qarabag 5

4. Dudelange 4



Grupa B

Dinamo Kiev - Lugano 1-1

Au marcat: Tsygankov 90+4' / Aratore 45'



FC Copenhaga - Malmo FF 0-1

A marcat: Papagiannopoulos 77' (autogol)



Clasament:

1. Malmo 11 puncte

2. FC Copenhaga 9

3. Dinamo Kiev 7

4. Lugano 3



Grupa C

Basel - Trabzonspor 2-0

Au marcat: Widmer 21', Stocker 72'



Getafe - Krasnodar 3-0

Au marcat: Cabrera 76', Molina 78', Kenedy 86'

Cartonaș roșu: Martynovich (Krasnodar) 89'



Clasament:



1. Basel 13 puncte

2. Getafe 12

3. Krasnodar 9

4. Trabzonspor 1



Grupa D



LASK Linz - Sporting Lisabona 3-0

Au marcat: Trauner 23', Klauss 38', Raguz 90+3'



PSV - Rosenborg 1-1

Au marcat: Ihattaren 63' / Helland 22'

Clasament:

1. LASK Linz 13 puncte

2. Sporting 12

3. PSV 8

4. Rosenborg 1



Grupa E

Clasament:

1. Celtic 13 puncte

2. CFR Cluj 12

3. Lazio 6

4. Rennes 4



Grupa F

Standard Lige - Arsenal 2-2

Au marcat: Bastien 47', Amallah 69' / Lacazette 78', Saka 81'



Eintracht Frankfurt - Guimaraes 2-3

Au marcat: Da Costa 31', Kamada 38' / Rochinha 8', Elmusrati 85', Edwards 87'



Clasament:

1. Arsenal 11 puncte

2. Eintracht Frankfurt 9

3. Standard Liege 8

4. Guimaraes 5



Grupa G

FC Porto - Feyenoord 3-2

Au marcat: Luis Diaz 14', Malacia 16' (autogol), Soares 34' / Botteghin 19', Larsson 22'



Rangers - Young Boys 1-1

Au marcat: Morelos 30' / Barisic 89' (autogol)

Cartonaș roșu: Jack (Rangers) 90+3'



Clasament:

1. FC Porto 10 puncte

2. Rangers 9

3. Young Boys 8

4. Feyenoord 5



Grupa H

Espanyol - CSKA Moscova 0-1

A marcat: Vlasic 84'



Ludogoret - Ferencvaros 1-1

Au marcat: Lukoki 24' / Signevich 90+5'

Clasament:

1. Espanyol 11 puncte

2. Ludogoreț 8

3. Ferencvaros 7

4. CSKA Moscova 5





Grupa I

Wolfsburg - Saint Etienne 1-0

A marcat: Otavio 52'



Gent - Oleksandriya 2-1

Au marcat: Depoitre 7', 16' / Miroshnichenko 54'

Clasament:

1. Gent 12 puncte

2. Wolfsburg 11

3. Saint Etienne 4

4. Oleksandriya



Grupa J

AS Roma - Wolfsberger 2-2

Au marcat: Perotti 7', Dzeko 19' / Florenzi 10' (autogol), Weissman 64'



Borussia Monchengladbach - Başakşehir 1-2

Au marcat: Thuram 33' / Kahveci 44', Crivelli 90'

Clasament:

1. Basaksehir 10 puncte

2. AS Roma 9

3. Borussia Monchengladbach 8

4. Wolfsberger 5



Grupa K

Wolves - Beșiktaș 4-0

Au marcat: Jotă 58', 63', 69', Dendoncker 67'



Slovan Bratislava - Braga 2-4

Au marcat: Sporar 42', Moha 70' / Fonte 44', Trincao 72', Paulinho 90+3'

Clasament:

1. Braga 14 puncte

2. Wolves 13

3. Slovan Bratislava 4

4. Beșiktaș 3



Grupa L

Manchester United - AZ Alkmaar 4-0

Au marcat: Young 53', Greenwood 58', 64', Mata 62'



Partizan - FC Astana 4-1

Au marcat: Soumah 4', Sadiq 22', 76', Asano 26' / Rotariu 79'



Clasament:

1. Manchester United 13 puncte

2. AZ Alkmaar 9

3. Partizan 8

4. FC Astana 3



