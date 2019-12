Dan Petrescu: "Un meci aproape perfect făcut de băieţi. Nu mă aşteptam să facem 12 puncte"

CFR Cluj vs Celtic 2-0

Dan Petrescu și-a lăudat jucătorii după victoria cu Celtic Glasgow, scor 2-0, în urma căreia au obținut calificarea în 16-imile Europa League. Tehnicianul celor de CFR Cluj a declarat că nu se aștepta ca echipa să strângă 12 puncte în Grupa E, precizând că tot clubul trebuie felicitat.







"Nu îmi vine să cred că şi în celălalt meci s-a terminat un rezultat pozitiv. Rennes a jucat cu a doua echipă şi Lazio cu prima echipă şi francezii au reuşit să câştige cu 2-0. Chiar dacă noi nu am fi făcut acest rezultat ne calificam, dar eu zic că e bine aşa, să ne calificăm prin victoria noastră. Un meci aproape perfect făcut de băieţi, trebuia să fie aşa când joci împotriva lui Celtic. Sincer, nu mă aşteptam să facem 12 puncte, să câştigăm patru meciuri, cred că e un record în România, într-o cupă europeană, să faci 12 puncte, şi tot clubul merită felicitări, nu numai jucătorii, toată lumea.





Lazio e echipă de Champions League, Rennes se bate acolo, la primele locuri în Franţa şi Celtic e campioana Scoţiei. (n.r. - despre o ofertă de la Astana) Zvonuri vor fi tot timpul, când am fost antrenor tot timpul au fost zvonuri, în momentul de faţă sunt aici şi mă gâdesc ce trebuie să fac la CFR Cuj şi avem două meciuri importante la sfârşit de an, pe care neapărat trebuie să le câştigăm dacă vrem să revenim în fruntea clasamentului.







Rămânerea mea aici nu a depins de nimic, pentru că nu se ştie niciodată, se poate întâmpla imediat ceva. Dacă nu ne calificam, nu cred că era o dramă, pentru că de când am început această competiţie nu ne-am gândit să ne calificăm. Dar era păcat odată ajunşi aici să nu reuşim.







(n.r. - despre faptul că adversarul a jucat cu echipa a doua) Şi Rennes a jucat cu echipa a doua. Cârcotaşii să vorbească pentru că CFR nu a fost iubită şi nu va fi iubită niciodată, mai ales de când sunt eu aici, poate să zică fiecare ce vrea, noi trebuie să ne facem treaba să câştigăm meciuri, să câştigăm iar un campionat şi să-i facem pe toţi să tacă. Aşteptarea până la acest meci a fost lucrul cel mai greu, nu am pregătit echipa cum am vrut, şapte zile, am pregătit-o numai trei, deoarece am jucat la Botoşani", a declarat Petrescu, la Telekom Sport.









CFR Cluj - Celtic 2-0





Au marcat: Burcă 49', Djokovic 70'





Rennes - Lazio 2-0





A marcat: Gnagnon 31', 87'





Clasament final:





1. Celtic 13 puncte (10:6 golaveraj)

2. CFR Cluj 12 (6:4)

3. Lazio 6 (6:9)

4. Rennes 4 (5:8)





Rezultate înregistrate de CFR în Grupa E a Europa League:





CFR Cluj - Lazio 2-1

Celtic - CFR Cluj 2-0

Rennes - CFR Cluj 0-1

CFR Cluj - Rennes 1-0

Lazio - CFR Cluj 1-0

CFR Cluj - Celtic 2-0