VIDEO Jucătorii lui Lyon, la un pas de bătaie cu proprii suporteri - Motivul: un banner împotriva lui Marcelo

Căpitanul Memphis Depay a marcat în minutul 82 golul care i-a adus lui Lyon calificarea în optimi, după ce a fost condusă cu 2-0 la pauză şi după ce a ocupat locul 2 al grupei, în urma formaţiei germane, dar şi în urma rezultatului din celălalt meci, Benfica Lisabona - Zenit Sankt Petersburg, scor 3-0.



Nu a fost decât o scurtă sărbătoare pentru Ciprian Tătăruşanu, care a fost rezervă marţi, şi coechipierii lui, din cazua unui incident care era să se soldeze cu o bătaie generală între câţiva fotbalişti şi fani din Peluza Nord.



Un suporter a intrat pe gazon cu un banner împotriva fundaşul brazilian Marcelo (pe care scria "Marcelo, cară-te" şi era imprimat capul unui măgar), jucător aflat de mai mult timp în vizorul fanilor, care îl acuză de evoluţii neconvingătoare.



Depay nu a putut suporta acest lucru şi a alergat înspre suporterul cu bannerul, încercând să i-l ia. Din tribună au sărit alţi ultraşi din gruparea Bad Gones. Au urmat îmbrânceli între suporteri şi jucători, conflictul fiind aplanat în cele din urmă după interevenţia stewarzilor.



Portarul Anthony Lopes şi Houssem Aouar, jucători formaţi la club, au rămas să discute cu fanii mai multe minute după incident.



"Ce s-a întâmplat? Aţi văzut, nu e nevoie să spun în plus... S-au întâmplat anumite lucruri care rămân între noi, le reglăm noi intern. Vom vedea apoi, vom încerca să găsim soluţii. Am fi dorit să sărbătorim calificarea în alte circumstanţe", a declarat Lopes, la RMC Sport.



Cu ochii în lacrimi, căpitanul Depay a mărturisit după incident că suporterii i-au scuipat pe jucători.



"Uită-te la mine! Ce vezi? Sunt furios, sunt nervos, nu ştiu ce să zic... Nu am făcut cel mai bun meci, dar ne-am calificat, am jucat cu inima şi ne-am calificat. Este greu pentru echipa noastră de a juca când unii dintre coechipierii noştri au probleme cu anumiţi suporteri. Ce să facem? Să mergem să le mulţumim în timp ce ei spun lucruri urâte despre familiile noastre, despre copiii noştri? Trebuie să fiu atent, să rămân calm. Nu are niciun sens să jucăm un stadion plin dacă după un rezultat bun nu putem să mulţumim publicului. Vrem să fim alături de fanii noştri, dar ei nu vor să fie alături de noi. Te califici în optimi şi părăseşti terenul aşa? Suporterul? Am alergat către el pentru a-i spune să arunce steagul. Cine are timp să picteze un măgar pe un steag? Dacă ai timp, puneţi nişte întrebări! Dacă vii la stadion, trebuie să ne susţii! Acolo, ne-au scuipat, ne-au scuipat! Nu am mai văzut nicodată aşa ceva", a declarat olandezul, potrivit lequipe.fr.



Preşedintele clubului, Jean-Michel Aulas, a promis că suporterul va fi identificat şi sancţionat pentru banner-ul lui, la fel cei care i-au sărit în ajutor.



"Cei care vin să-i fluiere pe jucători să nu mai vină la stadion", a spus el.