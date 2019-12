Erik ten Hag, după eliminarea lui Ajax din CL: "O decepţie. În fotbal nu obţinem mereu ceea ce merităm"

Antrenorul Erik ten Hag consideră drept decepţionantă şi frustrantă eliminarea echipei sale, Ajax Amsterdam, după faza grupelor Ligii Campionilor, scrie News.ro.



"În fotbal, nu obţinem mereu ceea ce merităm. Aşa a fost şi în această seară. De-a lungul întregii faze a grupelor lucrurile nu au mers mereu în favoarea noastră. Am acumulat zece puncte, am avut faze frumoase de joc, chiar şi azi. Ne-am creat ocazii, dar nu le-am convertit şi ne-am trezit cu mâinile goale. Ne-am atins obiectivul de a trece iarna pe scena europeană, dar am fi vrut să o facem în Liga Campionilor. Este o decepţie, bineînţeles că este o seară frustrantă",Ajax, echipa lui Răzvan Marin, nu s-a calificat în optimile Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă, acasă, cu 1-0, de Valencia şi după ce în celălalt meci s-a înregistrat rezultatul Chelsea - Lille, scor 2-1 (2-0). Campioana Olandei va continua în Liga Europa, în 16-imi.Răzvan Marin a fost rezervă la Ajax, marţi seară.A marcat: Rodrigo 24Au marcat: Abraham 19, Azpilicueta 35 / Remy 781. Valencia 11 puncte (9:7) golaveraj3. Chelsea 11 (11:9)3. Ajax 10 (12:6)4. Lille 1 (4:13)