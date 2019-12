​​Champions League: Ajutată de Barcelona, Borussia Dortmund s-a calificat în optimi / Valencia, Chelsea și Lyon merg mai departe (Rezultatele serii)

Aflată într-o poziție dificilă (locul 3 în Grupa F, înaintea ultimei etape), Borussia Dortmund a învins-o pe Slavia Praga cu 2-1 și s-a calificat în optimile Champions League, după ce a fost ajutată de Barcelona (cu mulți jucători mai puțin utilizați în primul 11), care a trecut în deplasare de Inter, scor 2-1. În Grupa H, Valencia s-a impus în Olanda (1-0 vs Ajax, care se afla pe primul loc înaintea acestei seri) și a terminat pe prima poziție, fiind urmată de Chelsea (2-1 vs Lille). În Grupa G, Lyon a revenit de la 0-2 în fața celor de la Leipzig (2-2) și a obținut locul secund, în fața Benficăi (3-0 vs Zenit).

Clasament:





1. Liverpool 13 puncte (13:8 golaveraj)

2. Napoli 12 (11:4)

3. Salzburg 7 (16:13)

4. Genk 1 (5:20)

Grupa F:

Dortmund vs Slavia Praga 2-1

Au marcat: Sancho 10, Brandt 61 / Soucek 43





Inter Milano vs Barcelona 1-2

Au marcat: Lukaku 44 / Perez 23, Fati 87



Clasament:



1. Barcelona 14 puncte (9:4 golaveraj) 3. Dortmund 10 (8:8) 2. Inter 7 (10:9) 4. Slavia Praga 2 (4:9)



Grupa G

Olympique Lyon vs RB Leipzig 2-2

Au marcat: Aouar 50, Depay 82 / Forsberg 9 pen, Werner 33 pen





Benfica Lisabona vs Zenit Sankt Petersburg 3-0

Au marcat: Cervi 47, Pizzi 58 pen, Azmoun 79 autogol

1. RB Leipzig 11 puncte (10:8 golaveraj) 3. Lyon 8 (9:8) 3. Benfica 7 (10:11) 4. Zenit 7 (7:9)



Grupa H

Ajax Amsterdam vs Valencia 0-1

A marcat: Rodrigo 24





Chelsea vs Lille 2-1

Au marcat: Abraham 19, Azpilicueta 35 / Remy 78



Clasament:



1. Valencia 11 puncte (9:7) golaveraj 3. Chelsea 11 (11:9) 3. Ajax 10 (12:6) 4. Lille 1 (4:13)

