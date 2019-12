FRF l-a vrut pe Cosmin Contra la națională și pentru barajul de calificare la Euro 2020 - Care a fost motivul separării

Cosmin Contra a primit o propunere din partea Federației Române de Fotbal, pentru a continua pe banca naționalei și la barajul din Liga Națiunilor. Răzvan Burleanu a discutat personal cu tehnicianul, dar acesta din urmă a refuzat propunerea, informează Mediafax.







Motivul a fost recunoscut de unul dintre colaboratorii lui Cosmin Contra, Adrian Mihalcea. După meciul cu Suedia de pe Arena Națională, președintinele FRF și selecționerul de la acea vreme s-au întâlnit și au vorbit despre continuarea colaborării. Contra părea deschis, dar meciul cu Spania l-a făcut să se răzgândescă. Jucătorii nu au reacționat așa cum se aștepta și atunci a renunțat.



”A fost o discuţie după meciul cu Suedia, până în meciul cu Spania, între Cosmin Contra, domnul preşedinte Burleanu şi domnul Stoichiţă, în care ultimii doi şi-au manifestat intenţia de a continua până după meciurile de baraj. Noi, prin comportarea noastră bună sau proastă, am reuşit să mai avem o şansă pentru a ne califica la Campionatul European.



Așteptam de la meciul cu Spania ceva, o reacţie din partea jucătorilor, care nu a venit. Şi atunci, Cosmin a considerat că e mult mai indicat ca noi să plecăm şi să vină un alt selecţioner” , a declarat Adrian Mihalcea la Telekom Sport.



România mai are o șansă să ajungă la Campionatul European din 2020. Echipa națională va întâlni Islanda în barajul Ligii Națiunilor, iar dacă va câștiga partida din 26 martie, va ajunge în finala diviziei, unde o va întâlni pe una dintre selecționatele Bulgariei și Ungariei.



În cazul în care vor ajunge la turneul final, "tricolorii" mari, pregătiți de fostul selecționer al naționalei de tineret, Mirel Rădoi, se vor duela cu Ucraina, Olanda și Austria, în Grupa C.