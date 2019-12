Liga 1: Astra - Craiova 1-0 / Astra, noul lider - Giurgiuvenii au bifat a opta victorie consecutivă

Astra Giurgiu a profitat de pasul greșit făcut de CFR Cluj la Botoșani și a urcat pe primul loc în clasament, după ce s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 1-0. Pentru giurgiuveni este a opta victorie consecutivă în Liga 1.





Unicul gol al partidei de pe stadionul "Marin Anastasovici" a fost marcat de Alibec, în minutul 50. Responsabilul cu pasa decisivă nu putea să fie decât Budescu. Golul giurgiuvenilor a venit după o eroare a lui Bălașa, care a pierdut mingea la mijlocul terenului. Budescu l-a lansat pe Alibec, care a scăpat singur cu portarul și l-a învins pe Lazar. Pentru Alibec a fost al optulea gol înscris în actuala ediție din Liga 1.





În urma acestei victorii, Astra a acumulat 40 de puncte și a depășit-o în clasament pe CFR Cluj, care a pierdut cu FC Botoșani, scor 1-2. Ardelenii se află acum pe locul doi, cu 28 de puncte, în timp ce Craiova completează podiumul, cu 34 de puncte.





Astra se află la a opta victorie consecutivă în Liga 1, după cele cu Viitorul (1-0), Gaz Metan Mediaș (1-0), FCSB (3-1), FC Voluntari (1-0), Poli Iași (4-0), FC Botoșani (2-1) și Sepsi (3-2). În plus, echipa pregătită de Bogdan Andone nu a mai pierdut în campionat din 28 septembrie (0-1 cu Chindia Târgoviște).





Au evoluat echipele:





Astra Giurgiu: Lazar – Graovac, Tamaş, Dima, Radunovic – Enache (Bruno ’77), Simion (Dandea ’85), Crepulja, V. Gheorghe (Răduţ ’71) – Alibec, Budescu. Antrenor: Bogdan Andone



Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Bălaşa, Acka, Vătăjelu – Mateiu (Ivanov ’82), Cicâldău, Bancu – Zakaric (Bărbuţ ’70), M. Roman, Mihăilă (Ivan ’69). Antrenor: Victor Piţurcă



Cartonaşe galbene: Enache ’43, Alibec ‘52



Arbitri: Andrei Chivulete, Bogdan Gheorghe, Andrei Constantinescu - Marian Barbu



Observatori: Iosif Olah, Adrian Ionescu.





Piţurcă: Dominăm adversarul şi nu marcăm. A avut Astra vreun ritm? S-a apărat şi a jucat pe contraatac





“În prima repriză am avut opornutităţi, nu am făcut-o şi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Şi a doua repriză a fost controlată tot de noi până am primit acel gol. Apoi am intrat într-o depresie fotbalistică. Fotbalul se joacă pe goluri. A avut Astra cumva vreun ritm? N-a avut niciun ritm, s-a apărat şi a jucat pe contraatac. Concluzia este una: jucăm, dominăm adversarul şi nu marcăm. Nu sunt mulţumit de nimeni atunci când pierde echipa. Ivan a avut o problemă noaptea trecută. L-am băgat şi aşa, bolnav cum era, spre sfârşit, dar fără efect”, a spus Piţurcă la Digi Sport, potrivit News.ro.



El a precizat că nu a “creionat” o strategie pentru viitor: “N-am creionat nicio strategie. Mai sunt aceste două jocuri şi trebuie să obţinem cât se poate. Apoi vom creiona, dacă e cazul, ceva pentru viitor”.





Bogdan Andone: Băieții trebuie felicitați. E meritul lor în totalitate





"Trebuie felicitați băieții, e munca lor, e sacrificiul lor. Mă bucur pentru ei și e în totalitate meritul lor. Nu mă încălzește cu nimic că suntem pe locul 1, noi încercăm să-i ajutăm cât putem, muncim cu toți oamenii din jurul echipei. Mă bucur pentru ei că le sunt răsplătite eforturile. Sunt momente și momente în joc. La pauză am schimbat sistemul, am căzut de acord cu băieții pentru a schimba puțin și a risca pe fază ofensivă, chiar dacă știam că ei au viteză pe atac.



Alibec e o pierdere pentru meciul cu CFR Cluj, e un om decisiv pentru noi etapă de etapă. Important e ca cine intră în locul lui să aibă aceeași atitudine. Nu e absolut niciun stil, pregătim aceleași lucruri. Poate schimbăm tactic la pauză, în funcție de cum vedem noi jocul, dar echipa arată bine din punct de vedere fizic și e clar că pe fondul ăsta de joc sunt mai multe spații. Chiar azi am vorbit cu patronul echipei și le-a promis jucătorilor că va plăti din restanțele care sunt. Îi va aduce aproape la zi. Sunt 100% convins că își va ține promisiunea", a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport, potrivit Mediafax.







Programul și rezultatele etapei a XX-a:



Vineri, 6 decembrie



FCSB - Gaz Metan Mediaș 2-0



Sâmbătă, 7 decembrie



Chindia Târgoviște - Politehnica Iași 2-1



FC Hermannstadt - Dinamo București 4-2



Duminică, 8 decembrie



FC Botoșani - CFR Cluj 2-1



Astra Giurgiu - Universitatea Craiova 1-0



Luni, 9 decembrie



Ora 18.00 Sepsi OSK - Academica Clinceni, stadion Municipal - Sf. Gheorghe.



Ora 20.30 FC Voluntari - FC Viitorul, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari.