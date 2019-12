Celtic Glasgow a câştigat Cupa Ligii Scoţiei, înaintea duelului cu CFR Cluj

Celtic a câștigat Cupa Ligii Scoției, duminică, pe "Hampden Park", după ce a învins în finală marea rivală Rangers, scor 1-0, informează Mediafax.



Unicul gol al partidei a fost înscris după 60 de minute. Cristopher Jullien a trimis în plasă după o centrare din lovitură liberă a lui Ryan Christie.



Rangers a avut șansa egalării din penalti, în minutul 63, după ce Frimpong (Celtic) a fost eliminat. Morelos a ratat lovitura de la 11 metri, șutul său fiind respins de portarul Forster.



Astfel, Celtic și-a trecut în cont din nou Cupa Ligii, trofeu pe care îl obținuse și la precedentele trei ediții. Înainte de a ajunge în finală, echipa lui Neil Lennon le-a mai eliminat pe Dunfermline, Partick Thistle și Hibernian.



Următorul meci al lui Celtic va avea loc joi, de la ora 19:55, pe terenul campioanei României, CFR Cluj, în ultima rundă din grupa E a Europa League. Scoțienii sunt deja calificați în șaisprezecimile competiției, în timp ce echipa lui Dan Petrescu are nevoie de o remiză pentru a fi sigură de accederea în următoarea fază.



When your boss gives you Monday off... \uD83E\uDD23\uD83D\uDE4C#CelticXMen ❎ pic.twitter.com/vy08hpxinV