Liga 1: CFR Cluj, învinsă de FC Botoșani (2-1); Ardelenii pot pierde locul 1 în clasament

CFR Cluj a pierdut meciul disputat pe terenul lui FC Botoșani, duminică, scor 1-2, în runda cu numărul 20 din Liga 1. Ardelenii pot cădea pe locul secund, după meciul Astra Giurgiu - Universitatea Craiova, scrie Mediafax.







CFR Cluj și-a odihinit câțiva dintre jucătorii de bază în vederea partidei cu Celtic, de joi, din Europa League, iar FC Botoșani a deschis scorul după 14 minute, prin Askovski.



Clujenii au restabilit egalitatea rapid, prin Michael Pereira, care a înscris după o centrare a lui Cătălin Itu, în minutul 21. FC Botoșani a dat lovitura în minutul 71, când Mihai Roman a înscris cu capul din interiorul careului.



Pentru CFR Cluj a fost doar a patra înfrângere în acest sezon. Echipa lui Dan Petrescu se află pe primul loc, cu 38 de puncte, însă poate pierde poziția de lider dacă Astra Giurgiu va învinge Universitatea Craiova, în meciul de duminică.



De partea cealaltă, FC Botoșani a devansat-o pe Dinamo și a urcat pe locul 7, cu 29 de puncte.





Alin Minteuan: "Dan Petrescu nu se simte prea bine, am fost rugat să vin în locul lui la interviuri"





"Nu se simte prea bine Dan Petrescu, nu știu, probabil că da. Am fost rugat să vin la conferința de presă. Au avut două șuturi pe poartă, au dat două goluri. Noi am avut câteva situații, am avut oportunități singur cu portarul, dar nu am dat gol. În seara asta am pierdut trei puncte pe mâna noastră. Și jucătorilor li s-a transmis o oarecare stare de nervozitate (n.r. - legat de faptul că meciul nu a fost amânat), de presiune, și, până la urmă, s-a adeverit și nu a ieșit bine. Urmează un meci extrem de greu, în Europa League, și avem nevoie de un moral bun. Încercăm să ne gândim la meciul de joi și sperăm să obținem o calificare în primăvara europeană", a declarat Minteuan, la Digi Sport.





Marius Croitoru: "Jucătorii nu au fost de acord să fie amânat meciul cu CFR"





"Consider că Botoșaniul are o echipă foarte bună și azi am meritat victoria. Au avut ocazie mare prin Cătălin Golofca, am scăpat, dar cred că am meritat victoria. M-a sunat domnul Iftime (n.r. - patronul FC Botoșani), m-a întrebat ce vreau, am spus punctul meu devedere, i-am întrebat și pe jucători, și pe fondul acela de supărare, pentru că tot ne-au amânat și ne-au mințit cu banii, băieții nu au fost de acord. A fost hotărârea lor, domnul Iftime a ținut cont și de vocea vestiarului", a declarat Croitoru, la Digi Sport.





"Sunt 4-5 jucători care au oferte. Din câte am discutat cu domnul Iftime, pleacă un singur jucător. Restul rămân, pentru că mai au de jucat, abia au venit în vară. Cei care și-au făcut datoria, cum e George, la care s-a încheiat un ciclu, e normal ca la prima ofertă bună din punct de vedere financiar să îl lăsăm să plece. Nu știu unde pleacă, știu că are oferte. Sunt două echipe, dar hotărăște jucătorul", a mai spus Croitoru.







Programul etapei a XX-a:



Vineri, 6 decembrie



FCSB - Gaz Metan Mediaș 2-0



Sâmbătă, 7 decembrie



Chindia Târgoviște - Politehnica Iași 2-1



FC Hermannstadt - Dinamo București 4-2



Duminică, 8 decembrie



FC Botoșani - CFR Cluj 2-1



Ora 20.30 Astra Giurgiu - Universitatea Craiova, stadion Marin Anastasovici - Giurgiu.



Luni, 9 decembrie



Ora 18.00 Sepsi OSK - Academica Clinceni, stadion Municipal - Sf. Gheorghe.



Ora 20.30 FC Voluntari - FC Viitorul, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari.