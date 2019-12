VIDEO Golul zilei: Son a înscris după o cursă nebună pornită din preajma propriului careu

Heung-Min Son a reușit cel mai frumos meci al zilei de sâmbătă, în meciul jucat de Tottenham pe teren propriu împotriva celor de la Burnley. Sud-coreeanul a plecat cu mingea din preajma propriului careu, a driblat toți adversarii care i-au ieșit în cale și s-a mai oprit doar după ce l-a învins pe portarul Pope.



Son a înscris golul în minutul 32, stabilind scorul primei reprize, 3-0 pentru Spurs.



Tottenham a câștigat meciul cu 5-0, celelalte goluri fiind marcate de Kane 4', 54', Lucas 9' și Sissoko 74'. Trupa lui Jose Mourinho ocupă locul 5 în Premier League, cu 23 de puncte după 16 etape.

Rezultatele zilei în Premier League:

Everton - Chelsea 3-1

Au marcat: Richarlison 5', Calvert-Lewin 49', 84' / Kovacic 52'

Bournemouth - Liverpool 0-3

Au marcat: Oxlade-Chamberlain 35', Keita 44', Salah 54'

Tottenham - Burnley 5-0

Au marcat Kane 4', 54', Lucas 9', Son 32', Sissoko 74'

Watford - Crystal Palace 0-0



Son's goal with Korean Commentary? YES PLEASE



pic.twitter.com/wvRktLeh5n