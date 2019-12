​VIDEO Inter - AS Roma 0-0 / Inter, pas greșit după cinci victorii consecutive în Serie A

Inter vs AS Roma

​Inter Milano și AS Roma au remizat, vineri, pe Stadionul "Giuseppe Meazza", scor 0-0, în runda cu numărul 15 din Serie A, scrie Mediafax.







Cele mai mari șanse de a înscrie i-au aparținut lui Inter. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez și Matias Vecino nu au reușit să fructifice șansele avute, iar echipa din Milano a făcut primul pas greșit în campionat, după cinci victorii consecutive.



În urma acestui rezultat, Inter Milano se menține pe primul loc în Italia, cu 38 de puncte, însă poate fi devansată de Juventus, care are 36 de puncte și un meci mai puțin. Formația din Torino va întâlni Lazio, sâmbătă, în deplasare.



De partea cealaltă, AS Roma a urcat în zona locurilor care duc în Liga Campionilor, clasându-se pe poziția a patra, cu 29 de puncte.



În runda următoare din Serie A, Inter Milano va juca pe terenul celor de la Fiorentina, în timp ce AS Roma va primi vizita formației Spal.





Rezumatul partidei Inter vs AS Roma.