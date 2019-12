Pearson, în vârstă de 56 de ani, îşi va prelua atribuţiile la începutul săptămânii viitoare. Până atunci, la meciul de sâmbătă cu Crystal Palace, echipa va fi condusă de antrenorul interimar Hayden Mullins.

Nigel Pearson a antrenat ultima dată formaţia belgiană OH Leuven, de la care a fost demis în februarie.

De la Watford a fost demis, la începutul acestei luni, Quique Sanchez Flores.

We are pleased to confirm the appointment of Nigel Pearson as Head Coach on a contract that runs initially until the end of this season.